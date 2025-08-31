Manoj Jarange: उद्यापासून कडक उपोषण, पाण्याचा थेंबही घेणार नाही; आरक्षण घेऊनच मुंबई सोडणार, मनोज जरांगेंचा ठाम निर्धार

Summaryमनोज जरांगे यांनी जाहीर केले की ते उद्यापासून पाण्याचा थेंबही न घेता कडक उपोषण सुरू करणार आहेत.मराठा समाजाला ओबीसीतूनच आरक्षण मिळाले पाहिजे, तोपर्यंत मुंबई सोडणार नाहीत असा त्यांचा निर्धार आहे.समाजाच्या नावाखाली पैसे गोळा करणाऱ्यांवर त्यांनी निशाणा साधत मराठा समाजाला आंदोलनासाठी पैसे न देण्याचे आवाहन केले..Manoj Jarange Hunger Strike : सरकार मराठ्यांच्या मागण्यांवर अमंलबजावणी करत नाहीये, त्यामुळे मी उद्यापासून पाणी पिणे देखील सोडणार आहे. असा ठाम निर्धार मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे. ते म्हणाले की, मराठ्यांनी दगडफेक, गोंधळ करु नये, मराठ्यांना आरक्षण मिळाल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही, उद्यापासून कडक उपोषण सुरु करणार असल्याचे जरांगे यांनी जाहीर केले. मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा आज तिसरा दिवस आहे. .मनोज जरांगे म्हणाले की मराठ्यांना ओबीसीतूनच आरक्षण हवं आहे, ते मिळाल्याशिवाय मी मुंबई सोडणार नाही. जर सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाही तर येत्या शनिवार आणि रविवार महाराष्ट्रातील मराठा लोक बाहेर निघतील. मग मुंबई सोडा तर इथून दोनशे किलोमीटर माणसे पाहायला मिळतील. मी जे बोलतो ते करतोच हे सर्वांना माहिती आहे. .दरम्यान वाटपाच्या नावाने समाजातून पैसा गोळा करणाऱ्या लोकांवरही त्यांनी निशाणा साधला, ते म्हणाले की समाजाच्या नावावार काही लोक पैसे गोळा करत आहेत, त्यांना पैसे कमावायचे आहेत. मला ते लोक माहित आहेत. त्यातील एकाने लोकसभा निवडणुकीत राडा केला आहे. पण मी त्याला सांगतो की आम्ही तुला इज्जत देतो ती सांभाळ, मला नाव माहित आहे त्यामुळे तू असे काही करु नकोस. प्रत्येकजण प्रत्येकाला खंबीर आहे.असा इशारा त्यांनी वाटपाच्या नावावर पैसे गोळा करणाऱ्याला दिला. मराठा समाजाने आंदोलनासाठी कोणालाही एक रुपया देखील देऊ नये. असे आवाहन त्यांनी केले. .दोन्ही ठाकरे बंधू चांगले आहेत पण राज ठाकरे कुजक्या कानाचे आहेत. मुख्यमंत्री फ़डणवीसांनी लोकसभेत त्यांचा गेम केला, त्यांना त्यांचा मुलगाही निवडून आणता आला नाही. त्यामुळे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचा कावा ओळखावा असे ते म्हणाले. तर नितेश राणेंनी केलेल्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना जरांगे म्हणाले की मी नितेश राणे ही चिंचोद्री आहे, चिचोंद्रीचे कधी पाय मोजले का?चिचोंद्री काय म्हणते ते पण कळत नाही,फक्त चिवचिव करत असते,आंदोलन संपल्यानंतर त्याच्याकडे बघतो. यावेळी त्यांनी मंत्री चंद्रकांत पाटील य यांचाही समाचार घेतला. ते म्हणाले की, चंद्रकांत पाटील यांनी नीट रहावे, नाहीत तुमचा निटोबा मराठे काढतील. कोल्हापूर म्हणजे फार लांब नाही, त्यांना अक्कल नाही म्हणूनच काढून टाकले. अशी खरपूस टीका केली. .FAQsप्रश्न: मनोज जरांगे यांनी कोणत्या प्रकारचे उपोषण करण्याची घोषणा केली आहे? 👉 कडक उपोषण, ज्यामध्ये ते पाण्याचाही थेंब घेणार नाहीत.प्रश्न: जरांगे पाटील कोणत्या मागणीवर ठाम आहेत? 👉 मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळालेच पाहिजे.प्रश्न: मुंबई सोडण्याबाबत जरांगे यांनी काय सांगितले?👉 आरक्षण मिळाल्याशिवाय ते मुंबई सोडणार नाहीत.प्रश्न: आंदोलनासाठी पैशांबाबत त्यांनी काय आवाहन केले? 👉 मराठा समाजाने आंदोलनासाठी कोणालाही एक रुपयाही देऊ नये.प्रश्न: त्यांनी कोणत्या नेत्यांवर टीका केली? 👉 राज ठाकरे, नितेश राणे आणि चंद्रकांत पाटील यांच्यावर त्यांनी टीका केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.