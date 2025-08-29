मुंबई

Manoj jarange: जरांगेंच्या आंदोलनाआडून सरकार उलथवण्याचा डाव, विरोधकांसह अजित पवारांचे आमदारही सामील; लक्ष्मण हाकेंचा मोठा आरोप

Laxman Hake : जरांगे नावाची एक काडी होती, तिला ज्वालामुखी करण्यासाठी शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि मंत्री मंडळातील काही मंत्री जबाबदार आहेत. या आंदोलनाआडून सरकार उलथवून टाकण्याचा विरोधकांचा डाव आहे, असा आरोप हाके यांनी केला.
Updated on

मनोज जरांगें यांनी आझाद मैदानात मराठा आरक्षणासाठी उपोषण सुरु केले आहे. दरम्यान ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी यावर टीका केली आहे. हा लढा हा आरक्षणाचा नाही तर तो राजकीय अजेंडा आहे. या आंदोलनाआडून सरकार उलथवून टाकण्याचा विरोधकांचा डाव आहे. यात अजित पवारांचे आमदार-खासदारही सामील आहेत असा गंभीर आरोप हाके यांनी केला आहे.

