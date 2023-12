Manoj Jarange Mumbai Rally: जरांगेंच्या मुंबईतील उपोषणासाठी 'या' मैदानची निवड? शिष्टमंडळानं घेतला आढावा

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आता मुंबईत उपोषणाचा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला आहे. याच्या पाहणीसाठी जरांगेंच्या शिष्टमंडळानं मुंबईत जाऊन पाहाणी केली. या पाहणीनंतर ज्या तीन मैदानांचा पर्याय होता त्यांपैकी आझाद मैदान हेच ठिकाण उपोषणासाठी योग्य असल्यानं त्यालाच पसंती असल्याची माहिती कळते आहे. टीव्ही ९ मराठीनं याबाबत वृत्त दिलं आहे. (Manoj Jarange Mumbai hungar strike Choice of Azad Maidan may finalise delegation took a review)