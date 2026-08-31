Maratha Reservation: मनाेज जरांगेंचा फोन, काळे झेंडे अन् घोषणाबाजी; तरीही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी परभणीचा मेळावा घेतला

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेला विरोध आणि आव्हानांची पार्श्वभूमी बाजूला सारत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा परभणी दौरा अत्यंत उत्साहात आणि सुरळीत पार पडला. जरांगे यांनी हा मेळावा रद्द करण्याची मागणी केली होती; मात्र परभणीचा मेळावा घेत उपमुख्यमंत्र्यांनी कुणाच्या दबावात नव्हे तर त्यांच्या पद्धतीने राजकारण करणार असल्याचे संकेत दिले..Teacher Success Story: जिद्दीला सलाम! ज्या शाळेत विद्यार्थी म्हणून घडले, त्याच शाळेत आता शिक्षक म्हणून रुजू; कुलदीप बोडकेंची प्रेरणादायी भरारी.मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी परभणीतील मेळावा न घेण्याचे आवाहन केले होते. खासदार संजय जाधव यांना तसा फोनही केला होता; मात्र अखेरच्या क्षणी मेळावा रद्द करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी जरांगे यांना सांगितले. शिंदे यांनीदेखील आपल्या भाषणात याचा उल्लेख केला. गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेली तयारी आणि जनतेचा उत्साह पाहता कार्यक्रम रद्द करणे शक्य नव्हते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..‘सारथी’ला ३०० कोटींचा निधीमराठा आरक्षणासाठी ५,२०० अधिसंख्य पदांवरील उमेदवारांना नोकरी, १० टक्के आरक्षण, ‘सारथी’ला ३०० कोटींचा निधी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची कर्जमर्यादा १५ लाखांपर्यंत वाढवणे, कुणबी प्रमाणपत्रांचा मार्ग सुकर करणे आणि आंदोलनातील मृतकांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदतीसह एसटीत नोकरी, यांसारखे ऐतिहासिक निर्णय सरकारने घेतल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या वेळी नमूद केले..नांदेड विमानतळावर घोषणाबाजीनांदेड : उपमुख्यमंत्री शिंदे नांदेड विमानतळावरून परभणीकडे रवाना होणार असल्याची माहिती मिळताच मराठा समाजातील अनेक आंदोलक विमानतळाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर जमा झाले. घोषणाबाजी करत शिंदेंच्या दौऱ्याचा निषेध केला. विमानतळ परिसरात आंदोलकांची वाढती गर्दी लक्षात घेता पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला. आंदोलकांना विमानतळ परिसरात प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात आले. स्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलिसांकडून आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.मराठा कार्यकर्त्यांनी शिंदेंना दाखविले काळे झेंडेपरभणी : येथे रविवारी झालेल्या शेतकरी-युवक संवाद मेळाव्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे भाषण सुरू असताना मराठा समाजातील काही कार्यकर्त्यांनी काळे झेंडे दाखवले. त्यामुळे कार्यक्रमस्थळी तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, शिंदे यांनी आंदोलनकर्त्यांकडे पाहत ‘ती आपलीच माणसे आहेत, त्यांना जाऊ द्या,’ असे सांगत संभाव्य तणाव निवळला. मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांनी शिंदेंच्या उपस्थितीतील शिवसेनेचा येथील शेतकरी मेळावा रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांनी शिंदे यांच्या आगमनापूर्वी वसमत मार्गावर घोषणाबाजी केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.