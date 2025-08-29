Manoj Jarange Patil : जरांगे मुंबईत दाखल, आझाद मैदानात हजारो आंदोलक; मोठा पोलीस बंदोबस्त, वाहतूक मंदावली

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आक्रमक झाले आहेत. ते पुन्हा मुंबईत दाखल झाले असून थोड्याच वेळात आझाद मैदानात पोहचतील. दरम्यान, मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं या मागणीसाठी हजारो मराठा बांधव मुंबईत पोहोचले आहेत. रात्रीपासूनच काही आंदोलक रेल्वेने दाखल झाले. ते सीएसएमटी स्थानकात प्लॅटफॉर्मवरच झोपले होते. तर आझाद मैदानही आंदोलकांच्या गर्दीने गजबजलं आहे. .आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आझाद मैदान परिसरात कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय. आंदोलनामुळे मुंबईतील वाहतूकही मंदावली आहे. मुंबई पोलीस वाहतूक सुरळीत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.मुंबईत मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडीची शक्यता आहे. सकाळीच अनेक बस जागेवरच थांबल्या होत्या. काही ठिकाणी आंदोलकांकडून चक्का जाम आंदोलनही करण्यात आलंय..Manoj Jarange : मराठा आरक्षणाचं वादळ मुंबईत धडकलं; मनोज जरांगेंची तोफ आझाद मैदानात धडाडणार .मनोज जरांगे पाटील यांनाही मुंबईत वाहतूक कोंडीचा फटका बसलाय. त्यामुळे त्यांनाही आझाद मैदानात पोहोचण्यास वेळ लागत आहे. तर मुंबई पोलिसांनी फ्री वे पासून पुढे मोजक्याच गाड्यांनी जाण्याच्या सूचना आंदोलकांना दिल्या आहेत. यामुळे आंदोलक फ्री वेपासून चालतच आझाद मैदानाच्या दिशेने रवाना झालेत. इतर वाहनांनासुद्धा पर्यायी मार्गाचा वापर करण्याचं आवाहन करण्यात आलंय. .सीएसएमटी इथं मराठा आंदोलक पोहोचले असून यामुळे परिसरात मोठी गर्दी झाली आहे. आंदोलक मोठ्या प्रमाणावर असल्यानं वाहतूक कोडीं झाल्यानंतर वाहतूक बंद करण्यात आलीय. तर बीएमसी बाहेरसुद्धा वाहतूक कोंडी झाल्यानं पोलिसांसमोर मोठं आव्हान निर्माण झालंय. दरम्यान, मराठा आंदोलकांसाठी फ्री वे रिकामा ठेवण्यात आलाय. यामुळे मुंबईकरांनी फ्री वे वरून प्रवास टाळावा आणि पर्यायी मार्गाचा वापर करावा असं आवाहन करण्यात आलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.