गो कोरोना गो साठी थाई मसाजचा पर्याय; लोकांच्या भीतीचं 'असं'ही भांडवल...

मुंबई : कोरोनानं संपूर्ण जगात हाहाकार माजवला आहे. जगभरात कोरोनामुळे तब्बल ८००० पेक्षा अधिक नागरिक दगावलेत. भारतातही कोरोना पसरत चालला आहे. भारतात कोरोना स्टेज २ वरून स्टेज ३ वर जाऊ नये म्हणून प्रशासनाकडून काळजी घेतली जातेय. लोकांमध्ये देखील कोरोनाची भीती आहे. मात्र काही कंपन्यांना लोकांच्या भीतीचा कसा फायदा उचलायचा हे चांगलं ठाऊक आहे. लोकांच्या भीतीचा फायदा घेऊन स्वतःचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी या कंपन्या काय करतील काहीही सांगता येत नाही. सध्या काही कंपन्या, "कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी आमच्याकडे या आणि मसाज घ्या" असं आवाहन करणारे मेसेज पाठवतायत. अनेकांना मोबाईलवर असे मेसेजेस आलेत.

नक्की काय लिहिलंय या मेसेजेसमध्ये :

मेसेज नंबर १ : IMROVE UR BODY'S IMMUNITY TO FIGHT OFF VIRUSES WITH OUR BODY THERAPY THAT WORKS AS A NATURAL DEFENCE IN 1999/- ONLY @AURATHAI SPA CALL: 8655224333/ 8655109595

मेसेज नंबर २ : go corona go..any 60 min therapy 1299/- only in aura thai spa chembur east valid till 5pm call 8655224333 / 8655109595 / 8104645448