नितीन जगताप मुंबई : राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या १८ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत ई-बाइक टॅक्सीसेवेसाठी परवाना देण्याचा निर्णय घेतला होता. या बैठकीत भाडे एकसमान ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. ही सेवा सुरू करण्यासाठी मुंबई महानगर क्षेत्रात तीन कंपन्यांना प्राथमिक परवाना दिला असून, मंगळवारपासून (ता. १६) ही सेवा सुरू झाली आहे. ई-बाइक टॅक्सीसेवेमुळे वाहतूक कोंडी फुटेल का, याबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत..ई-बाइक पहिल्या दीड किलोमीटर अंतरासाठी १५ रुपये भाडे आकारणार आहे. मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी परिवहन मंत्रालयाने ई-बाइक टॅक्सीसेवेला परवानगी दिली आहे. वाढत्या प्रवाशांची संख्या आणि त्या तुलनेत वाहतूक साधनांची कमतरता पाहता ही सेवा फायदेशीर ठरेल, असे बोलले जाते. ई-बाइक टॅक्सीचा वापर केल्याने कमी वेळेत, कमी खर्चात प्रवास करता येईल, असे सांगण्यात येत आहे. काही जणांना वाहतूक कोंडी वाढण्याची भीती आहे. ई-बाइक टॅक्सीचालक वाहतूक नियमांचे पालन करत नसल्याने प्रवाशांच्या जीवाला धोका असल्याचे म्हटले जात आहे..Mumbai News: टोलनाका स्थलांतराचा वाद! कोंडी वाढण्याची भीती; मुख्यमंत्र्यांची घेणार भेट.ई-बाईक टॅक्सीचा वापर केल्याने कमी वेळेत आणि कमी खर्चात प्रवास करता येईलसुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित राहणार असल्याची भितीभाडे एकसमान ठेवण्यास मान्यतामुंबईतील वाहनांची संख्यादुचाकी - २७ लाखकार - १४ लाखइलेक्ट्रिक दुचाकी - २२ हजारइलेक्ट्रिक कार - १२ हजारबेस्ट बस - ३,५००.रस्ते वाहतूक सुधारण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था महत्त्वाची आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता बेस्टची अवस्था बिकट झाली आहे. त्यातच ई-बाइक टॅक्सीदेखील सुरू झाली आहे. त्यामुळे दुचाकींची संख्या वाढेल. कमी होण्याऐवजी वाहतूक कोंडीत भर पडेल.- ऋषी अगरवाल, संचालक, मुंबई सस्टिबिलिटी सेंटर.ई-बाइक टॅक्सी सेवा लहान अंतरासाठी सोयीची ठरेल. कोंडी कमी करण्यास मदत होईल. तसेच वाहनांमधून निघणारा धूर घटल्याने प्रदूषण कमी होण्यास हातभार लागेल. मात्र, महिलांसाठी रात्री सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. असुरक्षित प्रवासाचा प्रकार असल्याने अपघाताचा धोका कायम राहतो.- सुशील पठारे, वाहतूक अभ्यासक.मुंबई-कोकण ‘रो-रो’ सेवा परवडणारी आहे का? तिकीट दर वाचून व्हाल थक्क.मुंबईतील बेस्ट बस वाहतूक पाहता नागरिकांना ई-बाइक टॅक्सीच्या माध्यमातून वाहतूकीचा पर्याय निर्माण होईल. रिक्षा-टॅक्सीचा प्रवासीवर्ग दुचाकीकडे वळेल. रिक्षा-टॅक्सीच्या तुलनेत ई-बाईक टॅक्सीला कमी जागा लागत असल्याने कोंडी होणार नाही. परंतु हा प्रवास सुरक्षित आहे का, असा प्रश्न आहे. हेल्मेट असो किंवा वाहतूक नियमांचे पालन, याकडे ई-बाइक टॅक्सी चालक दुर्लक्ष करतात.- अजय गोवले, वाहतूकतज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.