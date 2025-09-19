मुंबई

Mumbai News: ‘ई-बाइक टॅक्‍सी’ने कोंडी फुटणार? वाहतूकतज्‍ज्ञांचे दुहेरी मत

E-Bike Taxi: मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी परिवहन मंत्रालयाने ई-बाइक टॅक्‍सीसेवेला परवानगी दिली आहे. मात्र यामुळे वाहतूक कोंडीबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
E-Bike

E-Bike

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नितीन जगताप

मुंबई : राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या १८ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत ई-बाइक टॅक्‍सीसेवेसाठी परवाना देण्याचा निर्णय घेतला होता. या बैठकीत भाडे एकसमान ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. ही सेवा सुरू करण्यासाठी मुंबई महानगर क्षेत्रात तीन कंपन्यांना प्राथमिक परवाना दिला असून, मंगळवारपासून (ता. १६) ही सेवा सुरू झाली आहे. ई-बाइक टॅक्सीसेवेमुळे वाहतूक कोंडी फुटेल का, याबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

Loading content, please wait...
Mumbai
Transport
transport association
e bike

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com