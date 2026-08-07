मुंबई

Vasai News: भयंकर! भटक्या कुत्र्यांच्या टोळीचा तरुणीवर जीवघेणा हल्ला, थरारक सुटकेचा व्हिडिओ व्हायरल

Vasai Stray Dogs Attack: वसईत भटक्या कुत्र्यांच्या टोळीने तरुणीवर हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे.
Vasai Stray Dogs Attack

Vasai Stray Dogs Attack

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

वसई : गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईसह उपनगरात अनेक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांची दहशत पसरल्याचे दिसून येत आहे. लहान मुलांसह, तरुण आणि वृद्धांवर भटके कुत्रे हल्ला करत असल्याच्या घटना घडत आहेत. अशा घटनांमध्ये नागरिक जखमी होत असून काहींचा दुर्दैवी मृत्यू देखील होत असल्याचे समोर येत आहे. अशीच एक घटना वसईत घडल्याचे समोर आले आहे. वसईत एका मुलीच्या मागे भटक्या कुत्र्यांचा कळपच अंगावर धावून गेल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

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