Vasai News: भयंकर! भटक्या कुत्र्यांच्या टोळीचा तरुणीवर जीवघेणा हल्ला, थरारक सुटकेचा व्हिडिओ व्हायरल

वसई : गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईसह उपनगरात अनेक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांची दहशत पसरल्याचे दिसून येत आहे. लहान मुलांसह, तरुण आणि वृद्धांवर भटके कुत्रे हल्ला करत असल्याच्या घटना घडत आहेत. अशा घटनांमध्ये नागरिक जखमी होत असून काहींचा दुर्दैवी मृत्यू देखील होत असल्याचे समोर येत आहे. अशीच एक घटना वसईत घडल्याचे समोर आले आहे. वसईत एका मुलीच्या मागे भटक्या कुत्र्यांचा कळपच अंगावर धावून गेल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, भटक्या कुत्र्यांचा हैदोस कमी करण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना आणल्या जात आहेत. मात्र असे असले तरीही दिवसेंदिवस भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांची समस्या गंभीर होत चालली आहे. वसईत एका मुलीच्या मागे भटक्या कुत्र्यांचा कळपच धावून गेल्याचा प्रकार समोर आला आहे. वसई पश्चिम कृष्णा टाऊनशिप परिसरात ही घटना घडली असून या घटनेचा सीसीटीव्ही देखील समोर आला आहे..Mhada Lottery: मुंबईकरांची गृहस्वप्नपूर्ती! म्हाडाच्या २,६४० घरांची सोडत जाहीर; पुढील लॉटरी कधी? .वसईतील व्हायरल व्हिडिओमध्ये भटक्या कुत्र्यांचा कळप एका मुलीच्या मागे धावत असल्याचे दिसून येत आहे. या कुत्र्याच्या कळपामधून अक्षरशा मुलीने पळत जावून आपली सुटका केली आहे. मात्र या घटनेने भटक्या कुत्र्यांची दहशत परिसरात पसरली नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. तसेच या मोकाट सुटलेल्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी स्थानिकांकडून केली जात आहे..Missing Link Accident: मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकवर अपघात, फॉर्च्युनरचा चक्काचूर, एकाचा मृत्यू; धडकी भरवणारा व्हिडीओ समोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.