Vasai Fort Festival: वज्रेश्वरीत विजयोत्सवाची मशाल प्रज्वलित; वसई किल्ल्यात तीन दिवसीय उत्सवाला सुरुवात

विरार : वसई - विरार शहर महानगरपालिका क्रीडा व सांस्कृतिक विभाग आयोजित वसई तालुका कला-क्रीडा विकास मंडळ आणि वसई विजय स्मारक समिती यांच्या सहकार्याने चिमाजी आप्पानी पोर्तुगीजावर मिळविलेल्या विजया निमित्ताने वसई किल्ल्यामध्ये विजयोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे.या मोहोत्सवाची सुरुवात आज वज्रेश्वरी मंदिरात मशाल प्रजोलीत करून करण्यात आली. हा विजयोत्सव ३ दिवस चालणार आहे. . बुद्ध पौर्णिमेच्या दिवशी नरवीर चिमाजी आप्पानी वसईच्या किल्ल्यावर विजय मिळविला होता. याची आठवण म्हणून दरवर्षी वसई किल्ल्यात विजयोत्सवाचे आयोजन करण्यात येते. यावर्षी बुद्धपौर्णिमा १ मे महाराष्ट्र दिनी आला असून आज पासून वसई किल्ल्यात वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे या कार्यक्रमाची सुरुवात आज दुपारी ३.३० मिनिटांनी वज्रेश्वरी येथील देवीच्या मंदिरात माजी खासदार बळीराम जाधव,आमदार विलास तरे ,ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे माजी चेअरमन राजन पाटील आणि वज्रेश्वरी देवी मंदिराचे विश्वस्त यांच्या हस्ते मशाल प्रजातीत करून करण्यात आली. हि मशाल यात्रा वसई पारनाका येथे गेल्यावर त्या ठिकाणाहून वसई किल्ल्या पर्यंत मोठी यात्रा काढण्यात येणार आहे. यात्रा किल्ल्यात आल्या नंतर बुद्धाच्या प्रतिमेचे पूजन आणि किल्ल्यामधील चिमाजी आप्पाच्या पुतळ्याचे पूजन करण्यात येणार आहे.