ही तर हुकुमशाही! मराठा बांधवांची मुंबईत गर्दी, खाऊगल्ल्या बंद ठेवण्याचे आदेश; रोहित पवारांचे गंभीर आरोप

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह लाखो मराठा बांधव मुंबईत दाखल झाले आहेत. आझाद मैदानात जरांगे पाटील यांनी मराठा बांधवांना शांततेचं आवाहन केलंय. रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी होऊ नये याची काळजी आपण घ्यायची असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. दरम्यान, मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून हुकुमशाही केली जात असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी केलाय. आंदोलन जिथं आहे त्या भागातील खाऊ गल्ल्या बंद ठेवण्याचा अलिखित आदेश पोलिसांनी दिला असल्याचं रोहित पवार म्हणालेत. त्यांनी एक फोटोही पोस्ट केला आहे..रोहित पवार म्हणाले की, आंदोलनस्थळी आंदोलकांना सुविधा उपलब्ध करून द्यायच्या असतात. लोकशाहीचे हेच खरे तत्व आहे, परंतु राज्य सरकार आंदोलकांची गैरसोय कशी होईल याचे नियोजन करत असेल तर ते हुकुमशाहीचे लक्षण म्हणावे लागेल. मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर खाऊगल्ल्या बंद ठेवण्याचे अलिखित फतवे गृहविभागाने काढल्याचे समोर येत आहे..Manoj Jarange Patil : जरांगे मुंबईत दाखल, आझाद मैदानात हजारो आंदोलक; मोठा पोलीस बंदोबस्त, वाहतूक मंदावली.खाऊगल्ल्यांना बंद ठेवण्यामागे गृहविभगाचा हेतू काय? मोठ्या प्रमाणात गर्दी होणार असेल तर उलट खाऊगल्ल्या सुरु ठेवायला हव्यात. गृहविभागाने आपले अलिखित फतवे मागे घेऊन तत्काळ खाऊगल्ल्या सुरु करण्यासंदर्भात सूचना कराव्यात. तसेच आंदोलकांची मोठ्या प्रमाणात असलेली संख्या बघता आझाद मैदानावर पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे यासारख्या कोणत्याच मुलभूत सुविधा सरकारने उपलब्ध करुन दिलेल्या नाहीत, त्या पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून द्याव्यात अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली..Manoj Jarange : रात्रभर डोळा लागला नाही, मनोज जरांगेनी आझाद मैदानात पोहचण्याआधी गाडीतच काढली झोप, पाहा व्हिडिओ .रोहित पवार यांनी म्हटलं की, सरकार जर या ना त्या मार्गाने दगाफटका करण्याचा डाव आखत असेल तर मोठी चूक करत आहेत. सरकारची ही चूक आहे आणि गृहमंत्र्यांनी हे विसरू नये. गृहमंत्री हुशार आहेत. सरकारकडून दुसऱ्यांदा चूक होऊ देणार नाहीत ही अपेक्षाही रोहित पवारांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.