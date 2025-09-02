Maratha Reservation: कुठल्या अधिकाराने तिथे बसला आहात? हायकोर्टाचा मनोज जरांगेंना सवाल, सरकारवरही ताशेरे; वाचा सुनावणीदरम्यान काय घडलं?

मुंबईतील मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाची मुदत संपली असून यावर मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत पुन्हा सुनावणी सुरु झाली.मनोज जरांगे पाटील यांचे वकील सतीश माने-शिंदे यांनी उद्या ११ वाजेपर्यंत वेळ वाढवून मागितला. यावर उच्च न्यायालयाने तुम्ही कोणत्या अधिकाराने तिथे बसलात? तात्काळ आंदोलकांना जागा सोडण्यास सांगा असे सांगितले. तुमच्या सूचना पुरेशा नाहीत आता कारवाई व्हायला हवी असे म्हटले. तसेच आम्ही सुनावणी उद्यापर्यंत सुनावणी उद्यापर्यंत पुढे ढकलू पण आधी तुमचा जबाब घ्यावा लागेल असेही म्हटले. दरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवरही ताशेर ओढले. आता यावर उद्या दुपारी एक वाजता सुनावणी होणार आहे. .सुनावणी दरम्यान वकील माने शिंदे यांनी युक्तिवादात सांगितले की, जरांगेच्या सुचनेनुसार आंदोलर न्यायालयाच्या सूचनांचे पालन करत आहेत, तर उद्या ११ वाजेपर्यंत वेळ द्या असे माने शिंदे यांनी कोर्टाला विनंती केली यावर चर्चा करुन निघू, सर्व हळूहळू बाहेर पडत आहेत. अशी माहिती त्यांनी दिली. जे संभाषणासाठी योग्य लोक आहेत त्यांना थांबू द्या अशी विनंती केली. यावर तुम्ही कोणत्या अधिकाराने तिथे बसलात? तात्काळ आंदोलकांना जागा सोडण्यास सांगा असे कोर्टाने सांगितले. तुमच्या सूचना पुरेशा नाहीत आता कारवाई व्हायला हवी असे कोर्टाने म्हटले. आरक्षणाच्या याचिकेवर तुम्ही प्रतिवादी देखील नाहीत तर कुठल्या आधारावर मागणी करत आहात असा सवालही कोर्टाने केला. राज्य सरकारवर विश्वास ठेवा, कुठलीही वक्तव्य करु नका असंही सांगितले .दरम्यान महाधिवक्त्याने कोर्टात सांगितले की, आम्ही चर्चा किंवा वाद घालण्यास कोर्टात आलेलो नाही. पोलिस लाऊड स्पीकरच्या माध्यमातून सूचना करत आहेत. लोकांना जागा रिकाम्या करण्यास सांगत आहेत. आम्ही काय प्रयत्न करतोय याचे फोटो शेअर करु शकतो. काही लोक हळूहळू निघत आहेत तर काही लोक परिसरात आहेत. जंरांगेंनी आवाहन करुन जाण्यास सांगावं याचा चांगला परिणाम होईल. आम्ही गणपती उत्सवामुळे कुठलीही कठोर कारवाई केलेली नाही. .यावर तुम्ही तात्काळ कोर्टात का आला नाहीत, तुमचीही तितकी जबाबदारी होती, तुमच्यावरही कारवाई करु शकतो असे कोर्टाने महाधिवक्त्याला सुनावले. तुम्ही योग्य पाऊल वेळीच का उचलले नाही. ५० हजारांपेक्षा जास्त लोक रस्त्यावर फिरत होते तुम्ही काय करत होता? असा सवालही सरकारला कोर्टाने केला. .आम्हाला गाड्या पार्क करण्यासाठी जागा दिली नाही, मे महिन्यात पहिला अर्ज केला त्यानंतर तीन वेळा अर्ज केला पण तरीही जागा दिली नाही असे असे वकील माने शिंदे यांनी सांगितले, दरम्यान आम्ही सुनावणी उद्यावर ढकलण्यास तयार आहोत पण त्याआधी तुमचा जबाब घ्यावा लागेल, त्या प्रमाणे तसं घडलं नाही तर तुमच्या विरोधात आदेश पारित करु असे कोर्टाने म्हटले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.