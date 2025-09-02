Manoj Jarange : मराठा आरक्षणाचा अंतिम मसुदा उपसमितीने पाठविला, मनोज जरांगे काय निर्णय घेणार?

Maratha Andolan: मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी हालचालींना वेग आला आहे. शासनाने मराठा आरक्षण साठी नेमलेल्या उपसमितीची बैठक संपली असून आरक्षणाचा अंतिम मसुदा मनोज जरांगे यांना पाठवला आहे. यावर मनोज जरांगे यावर काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..याबाबत उपसमितीच्या आजच्या बैठकीत अंतिम मसुदा आणि उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवर खलबते झाली. या बैठकीसाठी इतर मागासवर्गीय विभागाचे सचिव देखील उपस्थित होते. जीआरचा मसुदा तयार करून महाधिवक्तांच्या अंतिम मान्यतेनंतर उपसमितीला दाखवला. त्यानंतर हा प्रस्ताव मनोज जरांगेंकडे पाठविण्यात आला. आता जरांगे यावर काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागले आहे..Manoj Jarange : परवानगी नाही... मुंबई खाली करा, नाहीतर आम्ही रस्त्यावर येऊन खात्री करु... मुंबई हायकोर्टाचं परखड मत.दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने कोर्टाने आंदोलनकर्त्यांना आंदोलनकर्त्यांना तात्काळ आझाद मैदान रिकामे करण्याचे आदेश दिले आणि राज्य सरकारला याबाबत तातडीने कारवाई करण्यास सांगितले आहे.. “लोकांच्या मनात भीती आहे, ते घराबाहेर पडू शकत नाहीत. आम्हाला 3 वाजेपर्यंत सर्व काही सुरळीत हवे,” असे न्यायालयाने सांगितले, यानुसार आंदोलक आता गाड्या गेऊन वाशी मार्केटकडे रवाना झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.