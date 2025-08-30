'मराठा आरक्षण देण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती लागते'; सात दिवसांत आरक्षण देतो म्हणणाऱ्या फडणवीसांवर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांचा घणाघात

Maratha Reservation On Harshavardhan Sapkal : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी ठोस राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. मात्र, भाजप आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याकडे तीच इच्छाशक्ती नाही, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली. .त्यांनी म्हटलं की, 'हा आजचा प्रश्न नसून अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे; पण सर्वोच्च न्यायालयात ‘इम्पिरिकल डेटा’ न सादर केल्यामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झाले, याला भाजप सरकारच जबाबदार आहे.' मुंबईतील मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सपकाळ पत्रकार परिषदेत बोलत होते..सपकाळ म्हणाले की, मराठा समाजाने तीन महिन्यांपूर्वी आंदोलनाची घोषणा केली होती, परंतु सरकारने या काळात कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत. आता परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यानंतर आंदोलकांना अडवलं जात आहे आणि वाहतुकीची जबाबदारी आंदोलकांवर ढकलली जात आहे. मुंबईतील आजच्या तणावपूर्ण परिस्थितीस मराठा समाज नव्हे, तर भाजप सरकारच जबाबदार आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं..शिंदेंच्या 'त्या' आश्वासनाचे काय झाले?सपकाळ पुढे म्हणाले, एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी नवी मुंबईत आंदोलकांना रात्री भेटून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पायाशी नतमस्तक होत शपथ घेतली होती. शासन निर्णय काढण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर गुलाल उधळत आंदोलक गावाकडे परत गेले. परंतु, आजतागायत त्या आश्वासनाचे काय झाले? मराठा समाजाला पुन्हा रस्त्यावर का उतरावे लागत आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. 'मला सत्ता द्या, सात दिवसांत मराठा आरक्षण देतो,' अशी घोषणा करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनीही काहीच केले नाही, असा थेट आरोपही सपकाळ यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.