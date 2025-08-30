मुंबई

'मराठा आरक्षण देण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती लागते'; सात दिवसांत आरक्षण देतो म्हणणाऱ्या फडणवीसांवर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांचा घणाघात

Harshavardhan Sapkal slams BJP over Maratha Reservation : महायुती सरकार मराठा-ओबीसी समाजात फूट पाडतंय; सपकाळ यांचा गंभीर आरोप
बाळकृष्ण मधाळे
Maratha Reservation On Harshavardhan Sapkal : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी ठोस राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. मात्र, भाजप आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याकडे तीच इच्छाशक्ती नाही, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.

