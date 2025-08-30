Maratha Protest: मुंबईचं नाक पकडलं तरच आरक्षणाचं तोंड उघडेल, आंदोलकांचा निर्धार

मुंबई : राज्यभरात आंदोलने केल्यानंतर आता मराठा समाज आझाद मैदानावर ठामपणे धडकला आहे. “मुंबई हा देशाचा श्वास आहे. येथून जर आरक्षणाची आरोळी ठोकली, तर सरकारला ऐकावंच लागेल आणि त्याचा आवाज जगभर पोहोचेल,” असा ठाम विश्वास आंदोलक व्यक्त करत आहेत..मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील शुक्रवारीपासून आझाद मैदानावर उपोषणाला बसले आहेत. मागील वेळी त्यांनी नवी मुंबईतून आंदोलनाची हाक दिली होती, मात्र या वेळी त्यांनी थेट देशाच्या आर्थिक राजधानीत ठिय्या मांडला आहे. त्यांच्या या पावलाला राज्यभरातून पाठिंबा मिळत असून, आंदोलकांचा ओघ सतत वाढत आहे..Gateway-Mandwa Ferry Service: गेटवे-मांडवा फेरीबोटला हवामानाचा अडथळा, प्रवाशांना जलवाहतुकीची प्रतिक्षा.मुंबई ही केवळ आर्थिक राजधानी नाही, तर सत्तेचं केंद्र आहे. त्यामुळे या आंदोलनाची दखल सरकारला घ्यावीच लागणार, असा विश्वास कार्यकर्त्यांचा आहे. “आम्ही आतापर्यंत शांततेत आंदोलन केलं. हेही शांततेतच होईल. पण गर्दी वाढत जाईल तेव्हा सरकारसमोर अडचणी उभ्या राहतील आणि त्यांच्यावर दबाव निर्माण होईल,” असे आंदोलक सांगतात..शुक्रवारी मुसळधार पावसात आंदोलनाची सुरुवात झाली. मात्र आता शनिवारी-रविवारी सुटीमुळे गर्दीचा परिणाम फारसा जाणवत नाही. खरी परीक्षा सोमवारपासून सुरू होणार आहे. दैनंदिन व्यवहार, वाहतूक व्यवस्था आणि आंदोलकांची वाढती उपस्थिती यामुळे सरकारवर प्रचंड दबाव येणार आहे. “सरकारचं नाक दाबलं जाईल आणि मग आरक्षणाचं तोंड उघडावं लागेल. दुसरा पर्याय नाही. आम्ही आरक्षणाचा निर्धार करूनच आलो आहोत, आता माघार नाही,” असा स्पष्ट इशारा आंदोलकांनी दिला आहे..“मुंबईतून उठलेली ही आरक्षणाची हाक आता थेट मंत्रालयाच्या दारावर धडकणार आहे. सरकार कितीही कानाडोळा करायचा प्रयत्न करेल, तरी या आवाजाला दाबणं अशक्य आहे.”- राम शिंदे , आंदोलक.“आझाद मैदानावर उभारलेलं आंदोलन हे केवळ एक ठिय्या नाही, तर मराठा समाजाच्या अस्तित्वाची आणि हक्काची निर्णायक लढाई आहे. सरकार गप्प बसलं, तर त्याची किंमत सत्ता गमावून मोजावी लागेल.”- योगेश भोरे , आंदोलक.Lac की Lakh... दोघांमध्ये काय फरक? कोणता बरोबर आणि कोणता चूक?.“मुसळधार पावसातही आंदोलन सुरू राहणं हेच दाखवून देतं की मराठा समाज कोणत्याही परिस्थितीत मागे हटणार नाही. जिद्द, चिकाटी आणि निर्धार हेच आमचं शस्त्र आहे.”- संतोष शिंदे , आंदोलक.“सोमवारपासून मुंबई ठप्प झाली, तर सरकारचं नाक दाबलं जाईल आणि आरक्षणाचं दार उघडावंच लागेल. हा केवळ इशारा नाही, तर समाजाच्या मनातला निर्धार आहे. आता मागे वळणं शक्यच नाही.”- संजय शिंदे , आंदोलक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.