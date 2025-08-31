मराठा आंदोलकांना जेवण कसं मिळणार? ठाण्यानंतर वाशीत गाड्या अडवल्या, VIDEO VIRAL

मराठा समाजाला ओबीसीतूनच आरक्षण द्या या मागणीवर मनोज जरांगे पाटील ठाम आहेत. गेल्या तीन दिवसांपासून त्यांचं मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषण सुरू आहे. जरांगे यांच्या आंदोलनाला चौथ्या दिवशी आझाद मैदान पोलिसांनी परवानगी दिलीय. तर जरांगे यांनी १ सप्टेंबरपासून पाणीही घेणार नाही असा पवित्रा घेतला आहे. दरम्यान, मराठा बांधवांची आझाद मैदान परिसरात जेवण-खाण्यासह इतर सुविधांची गैरसोय होत असल्यानं मुंबई बाहेरून मदत येत आहे. पण मदत घेऊन येणाऱ्यांनाच पोलीस अडवत असल्याचा आरोप आता केला जात आहे. याचे व्हिडीओसुद्धा सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत..आझाद मैदानातील मराठा बांधवांसाठी जेवण, पाणी घेऊन येणाऱ्या गाड्यांना वाशी टोल नाक्याजवळ अडवण्यात येत आहे. गाड्यांवर झेंडे लावले असतील तर त्या गाड्या ठाणे, नवी मुंबई या ठिकाणीच अडवण्यात येत असल्याचे आरोप आता होत आहेत. मुंबईत अनेक हॉटेल्स बंद असल्यानं आंदोलकांना जेवण, खायला मिळत नाहीय. पुरेशा पिण्याच्या पाण्याची सोय नसल्यानं आंदोलकांचे हाल होतायत. या आंदोलकांना मदतीसाठी अनेक संघटना पुढे येतायत..सुप्रिया सुळेंसमोर शरद पवारांविरोधात घोषणाबाजी, फडणवीस म्हणाले, हुडदंगबाजीने काहीच मिळणार नाही, आरक्षण....मराठा आंदोलकांसाठी मोठ्या वाहनांमधून नाश्ता, जेवण, फळं, पाणी इत्यादी नेण्यात येतंय. मात्र महामार्गांवर पोलिसांकडून या गाड्या अडवल्या जात आहेत. आंदोलकांच्या गाड्या बाहेरच थांबवतायत आणि त्या पुढे सोडल्या जात नसल्याचे आरोप मराठा बांधवांनी केले आहेत. जर गाड्या अडवल्या तर मराठा बांधवांना जेवण पाणी कसं मिळणार, त्यांना जेवण-पाणी मिळू न देण्याचं हे षडयंत्र आहे का असा सवाल विचारला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.