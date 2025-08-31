मुंबई

मराठा आंदोलकांना जेवण कसं मिळणार? ठाण्यानंतर वाशीत गाड्या अडवल्या, VIDEO VIRAL

Maratha Reservation : मुंबईत आझाद मैदानावर मराठा बांधवांंच आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलकांसाठी जेवण पाणी घेऊन येणाऱ्या गाड्या मुंबई बाहेर ठाण्यानंतर वाशी टोल नाक्यावर अडवण्यात आल्यात. याचे व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत.
सूरज यादव
Updated on

मराठा समाजाला ओबीसीतूनच आरक्षण द्या या मागणीवर मनोज जरांगे पाटील ठाम आहेत. गेल्या तीन दिवसांपासून त्यांचं मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषण सुरू आहे. जरांगे यांच्या आंदोलनाला चौथ्या दिवशी आझाद मैदान पोलिसांनी परवानगी दिलीय. तर जरांगे यांनी १ सप्टेंबरपासून पाणीही घेणार नाही असा पवित्रा घेतला आहे. दरम्यान, मराठा बांधवांची आझाद मैदान परिसरात जेवण-खाण्यासह इतर सुविधांची गैरसोय होत असल्यानं मुंबई बाहेरून मदत येत आहे. पण मदत घेऊन येणाऱ्यांनाच पोलीस अडवत असल्याचा आरोप आता केला जात आहे. याचे व्हिडीओसुद्धा सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

maharashtra
Mumbai
Maratha Reservation
Maratha
Manoj Jarange Patil

