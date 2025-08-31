मुंबई

Hotel Bhagyashree : जरांगेंचं आंदोलन सुरु असेपर्यंत हॉटेल भाग्यश्री बंद; आंदोलकांसाठी ट्रकभर शिधा मुंबईला पाठवला...

Hotel Bhagyashree shuts down in support of Manoj Jarange protest |आरक्षणाच्या मागणीसाठी लाखो मराठा बांधव मुंबईत दाखल झाले आहेत. अशावेळी आंदोलनात सहभागी झालेल्या मराठा बांधवांसाठी अन्न-पाण्याची सोय करण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
Hotel Bhagyashree shuts down in support of Manoj Jarange protest
Hotel Bhagyashree shuts down in support of Manoj Jarange protestesakal
Shubham Banubakode
Updated on

Food trucks sent to Maratha agitators at Azad Maidan : मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण सुरु केले आहे. त्यांच्या या उपोषणाचा आजचा तिसरा दिवस आहे. या आंदोलनाला राज्यातून मोठा प्रतिसाद मिळतो आहे. लाखो मराठा बांधव मुंबईत दाखल झाले आहेत. अशावेळी आंदोलनात सहभागी झालेल्या मराठा बांधवांसाठी अन्न-पाण्याची सोय करण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

Loading content, please wait...
Maratha
Maratha Kranti Morcha
Maratha reservation protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com