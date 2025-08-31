Hotel Bhagyashree : जरांगेंचं आंदोलन सुरु असेपर्यंत हॉटेल भाग्यश्री बंद; आंदोलकांसाठी ट्रकभर शिधा मुंबईला पाठवला...

Food trucks sent to Maratha agitators at Azad Maidan : मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण सुरु केले आहे. त्यांच्या या उपोषणाचा आजचा तिसरा दिवस आहे. या आंदोलनाला राज्यातून मोठा प्रतिसाद मिळतो आहे. लाखो मराठा बांधव मुंबईत दाखल झाले आहेत. अशावेळी आंदोलनात सहभागी झालेल्या मराठा बांधवांसाठी अन्न-पाण्याची सोय करण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे..याच पार्श्वभूमीवर शहरातील हॉटेल भाग्यश्रीचे मालक आंदोलकांच्या मदतीला धावून आले आहेत. त्यांनी मोठ्या प्रमाणात खाण्याचा व पिण्याच्या वस्तूंचा साठा आंदोलनस्थळी रवाना केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार त्यांनी २५० किलो फरसाण-चिवडा, २४०० डझन बिस्कीट, १००० पाण्याच्या बाटल्या आणि तब्बल ९०० डझन केळी मुंबईतील आंदोलनात पोहोचवले आहेत..Hotel Bhagyashree : हॉटेल भाग्यश्रीच्या मालकाचं अपहरण, मारहाणीनंतर पुलावर फेकलं; रुग्णालयात दाखल.यावेळी हॉटेल भाग्यश्रीच्या मालकांनी मोठी घोषणा करत मराठा बांधवांना पाठिंबा दिला आहे. ते म्हणाले, “जोपर्यंत मनोज जरांगे पाटील उपोषणावरून उठत नाहीत, तोपर्यंत आमचे हॉटेल बंद राहील. आमच्या मराठा बांधवांना येथे काहीही कमी पडणार नाही. जेव्हाही फोन येईल, तेव्हाही आम्ही खाण्याच्या वस्तू व पाणी घेऊन येथे उपस्थित राहू.”.आंदोलनाला मिळत असलेला वाढता प्रतिसाद बघता मराठा समाजातील बंधुभाव अधोरेखित होतो आहे. अनेक ठिकाणांहून आंदोलकांसाठी मदतीचा ओघ सुरू आहे. शिधा व आवश्यक वस्तू मोठ्या प्रमाणावर मुंबईकडे पाठवण्यात येत आहेत. सरकारकडून तातडीने ठोस भूमिका घेण्याची मागणी आंदोलक करत आहेत..Hotel Bhagyashree: आता हे काय? "अबकी बार तुळजापूर विधानसभा करणार पार …"; हॉटेल भाग्यश्रीचा मालक आमदार होणार?.मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांचे हे उपोषण आणि त्याला मिळणारा प्रचंड पाठिंबा यामुळे राज्य सरकारवर दबाव वाढत असून आंदोलकांनी सरकारने तातडीने मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. दरम्यान, आंदोलनस्थळी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.