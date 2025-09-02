मुंबई

Maratha Reservation : आझाद मैदानावर जरांगे-पाटलांचं उपोषण; आंदोलनाला साथ देत कुटुंबीयांकडूनही अन्नत्याग, सरकार तोडगा काढणार?

Manoj Jarange Patil resumes hunger strike in Mumbai : मराठा आरक्षण लढ्यासाठी जरांगे पाटलांचा त्याग; पत्नी-मुलांचीही साथ
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा उपोषणाला सुरुवात केली आहे. त्यांच्या या आंदोलनाला कुटुंबीयांनीही साथ देत अन्नत्याग केला आहे. 29 ऑगस्टपासून पाटील यांनी उपोषण सुरू केल्यापासून बीडमधील त्यांच्या पत्नी आणि मुलांनीही अन्नाला हात लावलेला नाही.

