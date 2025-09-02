Maratha Reservation : आझाद मैदानावर जरांगे-पाटलांचं उपोषण; आंदोलनाला साथ देत कुटुंबीयांकडूनही अन्नत्याग, सरकार तोडगा काढणार?

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा उपोषणाला सुरुवात केली आहे. त्यांच्या या आंदोलनाला कुटुंबीयांनीही साथ देत अन्नत्याग केला आहे. 29 ऑगस्टपासून पाटील यांनी उपोषण सुरू केल्यापासून बीडमधील त्यांच्या पत्नी आणि मुलांनीही अन्नाला हात लावलेला नाही..याबाबत बोलताना जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या पत्नी सुमित्रा पाटील म्हणाल्या, "2003 साली आमचं लग्न झालं. पाटील यांनी संपूर्ण आयुष्य मराठा समाजासाठी झोकून दिलं आहे.".Maratha Reservation : 'शक्य तितक्या लवकर मुंबईचे रस्ते सोडा आणि आझाद मैदानातच..'; जरांगेंची मराठा आंदोलकांना महत्त्वाची सूचना.त्यांची मुलगी पल्लवी हिने आपल्या वडिलांच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त केली. "मुंबईत आंदोलनादरम्यान काय घडतंय ते आम्ही टीव्हीवर पाहिलं आणि भिती वाटली. बाबांनी मात्र आम्हाला आंदोलनस्थळी येऊ नका, असं सांगितलं आहे. त्यामुळे आम्ही फोनही केला नाही," असं पल्लवी म्हणाली. तर, मुलगा शिवराजनंही याला दुजोरा दिला..Shahu Maharaj : मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात शाहू महाराजांची एन्ट्री; म्हणाले, 'सरकारने जबाबदारी टाळली तर गंभीर परिणाम भोगावे लागतील'.जरांगे पाटील हे मूळचे बीड जिल्ह्यातील मातोरी तालुक्यातील आहेत. अपुऱ्या पावसामुळे आणि पिकांच्या नुकसानीमुळे त्यांनी अंकूशनगर येथे जमीन घेतली व कसायचा व्यवसाय सुरू केला. मात्र, 2013 साली मराठा आरक्षण आंदोलनासाठी त्यांनी ती जमीन विकून टाकल्याचे पत्नी सुमित्रा यांनी सांगितले. सरकारने या प्रश्नावर तातडीने तोडगा काढावा, अशी आमची अपेक्षा आहे, असंही सुमित्रा पाटील यांनी स्पष्ट केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.