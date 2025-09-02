कारला पिकअप घासली, मराठा तरुणांना पनवेलमध्ये कार चालकाची मारहाण; पाच जणांना अटक

मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यावं या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचं मुंबईत आझाद मैदानावर आमरण उपोषण सुरूय. हायकोर्टाने या आंदोलनावरून मनोज जरांगे पाटील यांना फटकारलंय. तर हे आंदोलन हाताबाहेर गेलंय, मंगळवारी दुपारपर्यंत मुंबई रिकामी करा असे आदेश राज्य सरकारला दिलेत. यानंतर दक्षिण मुंबईसह इतर भागातून आंदोलक मुंबई बाहेर जात आहेत. दरम्यान, पनवेलमध्ये मराठा तरुणांना मारहाण झाल्याची घटना घडलीय. पुण्याहून पिकअपने मुंबईला येत असताना गाडी घासल्याच्या कारणावरून ही मारहाण करण्यात आलीय. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला असून पाच जणांना अटक करण्यात आलीय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, आंबेगाव तालुक्यातले काही मराठा तरुण रविवारी दुपारी पिकअपने जुन्या मुंबई पुणे महामार्गावरून मुंबईच्या दिशेने निघाले होते. सायंकाळी साडे चार वाजण्याच्या सुमारास पिकअप गाडी पनवेलमध्ये डेरवली पुलाजवळ आली. तेव्हा एका कारला पिकअप घासल्यानं कारचालक आणि तरुणांमध्ये वाद झाला. या वादातून हाणामारीही झाली. तर कार चालकानं त्याच्या सहकाऱ्यांना घटनास्थळी बोलावून घेतलं..Maratha Reservation : ‘सीएसएमटी’, वाशी येथील स्थानकात कार्यकर्ते रुळांवर; मराठा आंदोलनाने लोकलसेवा विस्कळित.जेएनपीटीकडे जाणाऱ्या मार्गावर टी पॉइंटच्या पुढे मराठा तरुणांची गाडी कारचालकाने पुन्हा अडवली. त्यानंतर कारचालकासह त्याच्या साथीदारांनी मराठा तरुणांना लाथाबुक्क्यांनी आणि लाकडी दांडक्यानं मारहाण केली. यात काही तरुण जखमी झाले आहेत. जखमी तरुणांनी मारहाण प्रकरणी पोलिसात तक्रार दाखल केलीय..पनवेल शहर पोलीस ठाण्यात मराठा तरुणांच्या तक्रारीनंतर कारचालकासह इतर आरोपींवर गुन्हा दाखल केला आहे. मराठा तरुणांना मारहाण करणाऱ्यांचा शोध घेत पोलिसांनी पाच जणांना अटक केलीय. तर इतर आरोपींचा शोध घेतला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.