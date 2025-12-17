Mumbai News: मराठी माणसा... जागा हो, मुंबई वाचव..! अज्ञाताकडून शहरात ठिकठिकाणी फलकबाजी; राजकीय वर्तुळात खळबळ

मुंबई : महापालिका निवडणुका जवळ येत असतानाच संपूर्ण मुंबईत अचानकपणे झळकलेल्या काही निनावी फलकांमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. ‘पायाखालची जमीन एकदा गेली की ती परत मिळत नसते’, ‘मराठी माणसा मुंबई वाचव!’, ‘ही तुझ्या अस्तित्वाची शेवटची लढाई आहे’ आणि ‘या वेळी तुला मराठीसाठी एकत्र यावंच लागेल!’ अशा आक्रमक मजकुराचे हे फलक शहरातील प्रमुख चौक, रेल्वे स्थानक परिसर, बाजारपेठा आणि वस्ती भागांत लावण्यात आले आहेत..या फलकांवर कोणत्याही व्यक्तीचे, पक्षाचे किंवा संस्थेचे नाव नसल्याने नेमका सूत्रधार कोण याबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, मात्र महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मराठी अस्मितेचा मुद्दा पुन्हा एकदा पेटवण्याचा हा सुनियोजित प्रयत्न असल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे..Mumbai News: कायदा पोलिसांना लागू नाही का? उच्च न्यायालयाचा सवाल; केंद्राला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश.विशेष म्हणजे, गेल्या काही काळापासून मराठी मतांचे विभाजन, ठाकरे गट-मनसे संभाव्य जवळीक, तसेच मुंबईतील राजकीय वर्चस्वासाठी सुरू असलेली चढाओढ पाहता हे फलक केवळ भावनिक आवाहन नसून मतदारांना एकत्र करण्याचा सूचक इशारा मानला जात आहे. ‘अस्तित्वाची शेवटची लढाई’ असा वापरलेला शब्दप्रयोग आगामी निवडणुकीला थेट अस्मितेच्या लढ्याचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न असल्याचेही बोलले जात आहे. आता महापालिका व निवडणूक यंत्रणा यावर काय भूमिका घेतात आणि राजकीय पक्ष कशी प्रतिक्रिया देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..प्रत्युत्तराचे फलकमराठी माणसाला आवाहन करणाऱ्या फलकानंतर त्याला प्रत्युत्तर देणारे फलकही विविध भागांत लावले गेले. या फलकांतून ‘जे हिंदुत्व स्वीकारू शकले नाहीत, ते मराठी माणसाचे हित काय जपणार,’ असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. मुंबईकरांना जागे होण्याचे आवाहन करीत एका परिवाराच्या नादी लागू नका, असे आवाहन करण्यात आले आहे..Thane News: उंच टॉवर, स्नो पार्क, टाउन पार्क आणि... ठाण्याच्या विकासाचा नवा अध्याय सुरू होणार, भव्य प्रकल्पांची घोषणा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.