Mumbai : मरीन ड्राइव्हवर भीषण अपघात, २ दुचाकींची धडक; वृद्धासह तरुण-तरुणीचा मृत्यू

Marine Drive Accident : मुंबईत मरीन ड्राइव्हवर पहाटे भीषण अपघात झाला असून यात तिघांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती समोर आलीय. मॉर्निंग वॉकला आलेल्या वृद्धाला दोन दुचाकींनी धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती गाडीचे पार्ट वेगळे झाले होते. तर अपघातातील जखमींचा रुग्णालयात उपचारावेळी मृत्यू झाला. मृतांमध्ये वृद्धासह तरुण आणि तरुणीचा समावेश आहे. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, मरीन ड्राइव्हवर पावणे सहा वाजण्याच्या सुमारास अपघात झाला. गिरगावमधील एक वृद्ध व्यक्ती मॉर्निंग वॉकसाठी आली होती. त्या व्यक्तीला दोन दुचाकींची धडक दिली. यामुळे दुचाकीवरील तरुण तरुणीही रस्त्यावर पडले. Marine Drive Accident Three Dead.अपघातात वृद्धासह तरुण आणि तरुणीला गंभीर दुखापत झाली. अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी जखमींना जळच्याच जीटी रुग्णालयात नेलं पण उपचारावेळी तिघांचाही मृत्यू झाला. या अपघातातील मृतांची ओळख पटवण्याचं काम सुरू आहे..अपघातानंतर घटनास्थळी दोन्ही दुचाकींचे पार्ट्स पडले होते. चाकं निखळली होती तर सायलन्सर आणि चेसिसचा भागही वेगळा झाला होता. दोन्ही दुचाकीस्वार वेगात होते अशी माहिती समजते. त्यामुळे त्यांच्यात रेस सुरू होती का याचाही तपास केला जात आहे.