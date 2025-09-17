Mumbai News: मुंबई-कोकण ‘रो-रो’ सेवेला दसऱ्याचा मुहूर्त! सागरी महामंडळाने कसली कंबर

नितीन बिनेकरमुंबई : कोकणवासीयांची प्रतीक्षा अखेर संपणार आहे. मुंबई ते कोकण यादरम्यान प्रवासी व वाहनांसाठीची रो-रो फेरीसेवा दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर सुरू करण्याची तयारी सुरू असून, सागरी महामंडळाने कंबर कसली आहे..काही महिन्यांपासून केंद्र व राज्यस्तरीय परवानग्या, हवामान अडथळे आणि तांत्रिक कारणांमुळे ही सेवा वारंवार पुढे ढकलली जात होती. गणेशोत्सवात ही सेवा सुरू होईल, अशाप्रकारे नियोजन सुरू होते, मात्र आता सर्व परवानग्या मिळाल्या असून, समुद्रस्थितीही अनुकूल होत आहे. त्यामुळे दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावरच उद्घाटनाचा सरकारचा मानस आहे..Navi Mumbai Municipality: नवी मुंबई पालिकेची भरती स्थगित, निकाल जाहीर न करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश .अशी सुरू आहे प्रशासनाची तयारीसागरी महामंडळाने बोटीची सेवा सुरुवात करण्यासाठी तांत्रिक व प्रशासनिक तयारी पूर्ण केली आहे. जेट्टीवर प्रवाशांसाठी बैठकीची सोय, वाहनांसाठी स्वतंत्र लोडिंग-विचार केंद्र, तसेच सुरक्षित उतार व चढाव यासाठी योग्य उपाययोजना केली जात आहे.जयगड आणि विजयदुर्ग येथे जेट्टीवरून शहरात जाण्यासाठी बस सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच हवामान अहवालावर नजर ठेवून समुद्रस्थिती अनुकूल असल्यास ताबडतोब सेवा सुरू करण्याचे प्रशासनाकडून नियोजन सुरू आहे..प्रवाशांना दिलासासणासुदीच्या काळात हजारो प्रवासी कोकणात आपल्या गावी जाण्यास निघतात. महामार्गावर तासन्तास होणारी वाहतूक कोंडी, अपघातांचा धोका, रेल्वेत तिकिटासाठीची धावपळ यामुळे प्रवास नेहमीच त्रासदायक ठरत होता. रो-रो सेवेमुळे सुरक्षित, जलद आणि आरामदायी प्रवासाचा पर्याय मिळणार आहे..कोकणवासीयांचा उत्साहगणेशोत्सवात सेवा न मिळाल्याने नाराजी होती, पण नवरात्राेत्सवात ही सेवा सुरू होणार असल्याचे ऐकून आम्हाला खूप आनंद झाला आहे. आता मुंबई ते कोकण प्रवासाला नवा पर्याय मिळणार आहे, अशी प्रतिक्रिया रत्नागिरी व सिंधुदुर्गातील प्रवाशांनी दिली..सेवा कशी असेल?भाऊचा धक्का (मुंबई) येथून जयगड आणि विजयदुर्गपर्यंत या बोटी धावणार आहेत.प्रवास वेळ : मुंबई - रत्नागिरी ३ ते ३.५ तास, मुंबई-सिंधुदुर्ग ५ तासवेग : २५ नॉट्स दक्षिण आशियातील सर्वात वेगवान प्रवासी बोट.यशस्वी चाचणीमुंबई ते रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मार्गावर रो-रो सेवेची प्रायोगिक चाचणी यशस्वीरीत्या पार पडली. वेग, प्रवासी क्षमता व सुरक्षा तपासणी समाधानकारक ठरली असून, सागरी सुरक्षा यंत्रणांकडूनही हिरवा कंदील मिळाला आहे.आसन क्षमता५५२ प्रवासी (इकोनॉमी )४४ (प्रीमियम इकोनॉमी)४८ (बिझनेस)१२ (फर्स्ट क्लास)वाहन क्षमता : ५० चारचाकी व ३० दुचाकी.Mumbai News: एल्फिन्स्टन पूल तोडकामाने ‘रुग्णकोंडी’, परळमधील रुग्णालये गाठण्यासाठी उशीर.तिकीटदरइकोनॉमी - २,५०० रु.प्रीमियम इकोनॉमी - ४,००० रु.बिझनेस - ७,५०० रु.फर्स्ट क्लास - ९००० रु.वाहनांचे दरचारचाकी - ६००० रु.दुचाकी - १००० रु.सायकल - ६०० रु.मिनी बस - १३,००० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.