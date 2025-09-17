मुंबई

Mumbai News: मुंबई-कोकण ‘रो-रो’ सेवेला दसऱ्याचा मुहूर्त! सागरी महामंडळाने कसली कंबर

Mumbai-konkan RoRo Service: मुंबई ते कोकण यादरम्यान प्रवासी व वाहनांसाठीची रो-रो फेरीसेवा सुरु करण्यासाठी सागरी महामंडळाने कंबर कसली आहे. आत ही सेवा दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर सुरू करण्याची तयारी केली जात आहे.
नितीन बिनेकर

मुंबई : कोकणवासीयांची प्रतीक्षा अखेर संपणार आहे. मुंबई ते कोकण यादरम्यान प्रवासी व वाहनांसाठीची रो-रो फेरीसेवा दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर सुरू करण्याची तयारी सुरू असून, सागरी महामंडळाने कंबर कसली आहे.

