Virar Crime: आई नाही म्हणतेय! प्रेयसीचा लग्नाला नकार; प्रियकराने प्रेयसीसह आईची हत्या केली, स्वत:लाही संपवण्याचा प्रयत्न

love affair crime turning violent in India: प्रेमविवाहाला आईचा विरोध, प्रेयसीचाही नकार; संतापलेल्या प्रियकराकडून मायलेकींची निर्घृण हत्या, स्वतःवरही वार करून आत्महत्येचा प्रयत्न
Love Turns Violent: Mother Killed After Opposing Daughter’s Marriage

नालासोपारा : प्रेमविवाहास नकार दिल्याच्या रागातून प्रियकराने प्रेयसी आणि तिच्या आईची धारदार शस्त्राने खून केल्याची घटना बुधवारी विरार पश्चिम येथे घडलो. नॅन्सी मिश्रा (वय २४) आणि सरिता मिश्रा (वय ४५) असे मृत मायलेकींचे नाव आहेत. त्यानंतर प्रियकर शिवम उपाध्याय (वय २७) याने आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्याची प्रकृती गंभीर असून, त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.

