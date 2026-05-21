Bandra Demolition : वांद्रेतील गरीब नगर अतिक्रमण हटाव ८५ टक्के पूर्ण; ४०० हून अधिक बांधकामे जमीनदोस्त, २३ मेपर्यंत बुलडोझर मोहीम सुरूच

नितीन बिनेकरमुंबई : वांद्रे पूर्वेतील गरीब नगर परिसरात पश्चिम रेल्वेकडून सुरू असलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेने तिसऱ्या दिवशी वेग पकडला असून आतापर्यंत ८५ टक्के कारवाई पूर्ण करण्यात आली आहे. ५०० पेक्षा अधिक अनधिकृत बांधकामांपैकी ४०० हून अधिक बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली असून उर्वरित कारवाई पुढील दोन दिवसांत पूर्ण केली जाणार आहे. दगडफेक, आंदोलन आणि लाठीचार्जामुळे गाजलेल्या परिसरात गुरुवारी तणावपूर्ण शांतता होती; मात्र रेल्वे प्रशासनाने बुलडोझरची मोहीम वेगातच सुरू ठेवली..सकाळपासूनच गरीब नगर परिसरात जेसीबी, पोकलेन आणि ट्रकची वर्दळ सुरू होती. एका बाजूला अर्धवट पडलेल्या झोपड्या हटविण्याचे काम सुरू होते, तर दुसऱ्या बाजूला मलबा हटवण्यासाठी ट्रकची ये-जा सुरू होती. स्कायवॉकखाली आणि मुख्य रस्त्यांवर मोठा पोलीस बंदोबस्त कायम ठेवण्यात आला होता. मागील दिवसाच्या गोंधळानंतर प्रशासन कोणतीही जोखीम घेण्याच्या तयारीत नसल्याचे चित्र दिसत होते..रात्रभर सुरू होते कामदिवसभर पाडकाम आणि रात्री मलबा हटविण्याचे काम अशा दुहेरी पद्धतीने मोहीम राबविण्यात येत आहे. रेल्वेकडून रात्रभर पोस्ट-डिमोलिशनचे काम सुरू ठेवण्यात आले. यासाठी तब्बल ३०० कर्मचारी रात्री तैनात होते. त्यामध्ये २५० सुरक्षा विभागातील कर्मचारी सहभागी होते. अनेक ठिकाणी लोखंडी पत्रे, ग्रील आणि मजबूत संरचना हटवण्यासाठी गॅस कटरच्या सहाय्याने काम करण्यात आले. काही भागात रात्री उशिरापर्यंत मशीनचा आवाज सुरू होता. दुर्घटना टाळण्यासाठी अतिरिक्त प्रकाशयोजना आणि सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली होती.. १३ यंत्रे, ४० ट्रक मैदानातसंपूर्ण कारवाईसाठी १३ मशीनचा वापर करण्यात येत आहे. दररोज मोठ्या प्रमाणावर मलबा हटवण्यासाठी स्वतंत्र पथके काम करत आहेत. रेल्वे प्रशासनाच्या माहितीनुसार, दररोज सुमारे ४० ट्रकद्वारे ८० ते ९० मेट्रिक टन मलबा हटवला जात आहे. कारवाईदरम्यान परिसरात धुळीचे ढग उडताना दिसत होते. काही नागरिक ढिगाऱ्यातून घरातील उरलेले सामान बाहेर काढताना दिसले, तर काही कुटुंबे रस्त्याच्या कडेला बसून आपले संसार वाचवण्याचा प्रयत्न करत होती.. स्थानिकांसाठी पाणी आणि जेवणकारवाईमुळे प्रभावित झालेल्या नागरिकांसाठी रेल्वेकडून काही प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. प्रशासनाच्या माहितीनुसार, बुधवारी दोन हजारांहून अधिक पाण्याच्या बाटल्यांचे वितरण करण्यात आले. तसेच स्थानिकांना पॅकबंद जेवणाचे वाटप करण्यात आले. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ही कारवाई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुरू असून रेल्वे सुरक्षा क्षेत्र मोकळे करणे आणि भविष्यातील क्षमता वाढीसाठी जागा उपलब्ध करणे हा मुख्य उद्देश आहे.. २३ मेपर्यंत कारवाई सुरूचरेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले की, २३ मेपर्यंत अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू राहणार आहे. त्यानंतरही मलबा हटविणे, परिसर साफसफाई आणि बॅरिकेडिंगची कामे काही दिवस सुरू राहतील. पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये यासाठी संपूर्ण परिसराला सुरक्षा कवच देण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे.. इंटिग्रेटेड रेल्वे कॉम्प्लेक्स होणारअतिक्रमणमुक्त करण्यात येणाऱ्या जागेवर भविष्यात इंटिग्रेटेड रेल्वे कॉम्प्लेक्स उभारण्याची रेल्वे प्रशासनाची योजना आहे. या प्रकल्पामुळे वांद्रे स्थानक आणि वांद्रे टर्मिनसची क्षमता वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे. वांद्रे टर्मिनसमधून दररोज सुमारे २२ मेल-एक्स्प्रेस गाड्या धावत असून प्रवाशांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. नव्याने उपलब्ध होणाऱ्या जागेमुळे अतिरिक्त प्लॅटफॉर्म उभारणे, काही रेल्वे कार्यालये स्थलांतरित करणे तसेच प्रवासी सुविधांचा विस्तार करणे शक्य होणार आहे. याशिवाय एलिव्हेटेड रोड आणि इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांनाही गती मिळणार असल्याचे रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..