हा फोटो इटली किंवा अमेरिकेतील नाही; हे आहे मुंबईतील NSCI डोम क्वारंटाईन सेंटर

मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेला २१ दिवसांचा लॉकडाऊनचा काळ संपायला काही दिवस उरलेत. मात्र महाराष्ट्र आणि मुख्यत्त्वे मुंबई पुण्यात कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांचा आकडा वाढताना पाहायला मिळतोय. मुंबईत दररोज शेकडो नागरिक कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून येतायत. या परिस्थितीत मुंबई पुण्यातील लॉकडाऊन आता वाढवला जाणार असल्याचं बोललं जातंय.

स्वतः महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घराबाहेर पडल्यास मास्क लावूनच बाहेर पडा असं देखील सांगितलंय. एकंदर परिस्थिती चिंताजनक आहे. अशात मुंबईतील आदित्य ठाकरेंच्या मतदारसंघात म्हणजेच वरळी भागात सर्वाधिक कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आलेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आता मोठ्या उपाय योजना करण्यास सुरवात झालीये.

भविष्यात कोरोना रुग्णाचा आकडा वाढला तर काय ? म्हणून आता युद्धपातळीवर उपाययोजना राबवल्या जातायत. वरळीमधील NSCI डोमला क्वारंटाईनसाठी तयार करण्यात आलंय. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना क्वारंटाईन करता येणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार या डोममध्ये तब्ब्ल ५०० बेड्स ची व्यवस्था करण्यात आली आहे. याचसोबत ४३ खोल्या हा आयसोलेशनसाठी राखीव ठेवण्यात आल्यात. मुंबईतील कोरोना बाधितांचा वाढता आलेख पाहता ही उपपययोजना अत्यंत महत्त्वाची मानली जातेय. स्वतः आदित्य ठाकरे यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून याबद्दल माहिती दिली आहे.

The NSCI Dome being transformed into a huge quarantine centre as we step up our contact tracing and testing in @mybmcWardGS . Till now, our contact tracing has been highest and testing too. Ensuring that carriers are isolated for their own safety and for that of others pic.twitter.com/tjv5e3eKqV

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) April 8, 2020