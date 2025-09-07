Mumbai Fire News: मुंबईत २४ मजली इमारतीला मोठी आग! एकाचा मृत्यू, तर ३ जण जखमी; बालिकेचाही समावेश

मुंबई : मुंबईतील दहिसर परिसरातील एका इमारतीला आग लागल्याची घटना घडली आहे. दुपारच्या सुमारास आग लागली असून या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. सध्या आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरु असून आग लागल्याचे कारण अद्याप समोर आले नाही. .मिळालेल्या माहितीनुसार, दुपारी ३:०५ वाजेच्या सुमारास दहिसर येथील एका २४ मजली निवासी इमारतीला आग लागली. शांतीनगर जनकल्याण एस.आर.ए. इ इमारतीला आग लागल्याची माहिती मिळताच घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या अनेक गाड्या दाखल झाल्या. युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू असून आग नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचबरोबर पोलीस प्रशासनाने परिसर सील करून सुरक्षेची काळजी घेतली आहे. तसेच तातडीने आग आणि परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले. .Mumbai News: मुंबई विमानतळासह नायर रुग्णालय बॉम्बने उडवणार, धमकीच्या ईमेलने भीतीचे वातावरण; पोलिसांचा तपास सुरु .तथापि, घटनास्थळी अनेक अधिकारी उपस्थित असताना त्याचवेळी, आग कशी लागली हे अद्याप कळलेले नाही. त्याचबरोबर या आगीमुळे इमारतीमधील अनेक रहिवासी अडकले असून त्यांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तसेच या घटनेत एका महिलेचा मृत्यू झाला असून तीन जण जखमी झाले असलायची माहिती समोर आली आहे. .दहिसरमध्ये इमारतीला अचानक लागलेल्या आगीने रौद्र रूप घेतल्यामुळे या आगीत उपचारा दरम्यान पंच्याहत्तर वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला आहे. तसेच तीन जण जखमी झाले असून त्यामध्ये एक इसम गंभीर आहे. विशेष म्हणजे, १२ वर्षीय मुलगी पूर्णपणे भाजलेली असून तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. आणखी दोन जणांना किरकोळ दुखापत झाली असून त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार करण्यात आले आहेत..ब्लड मून म्हणजे काय आणि चंद्र वर्षातून किती वेळा रंग बदलतो?.स्थानिकांच्या माहितीनुसार, आगीची तीव्रता इतकी होती की काही वेळातच धुराचे लोट परिसरभर पसरले. त्यामुळे शेजारील इमारतीतील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सध्या अग्निशमन दल आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत असून प्रशासनाकडून आगीचे नेमके कारण शोधण्याचे काम सुरू आहे..घटनास्थळी अग्निशमन दल उपस्थितदहिसर परिसरातील २४ मजली निवासी इमारतीत लागलेली आग आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आगीची माहिती मिळताच मुंबई अग्निशमन दलाचे पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि सात अग्निशमन दलासह अनेक अग्निशमन दलाच्या गाड्या तैनात करण्यात आल्या. अग्निशमन दलाचे पथक आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. घटनास्थळी मदत आणि बचाव कार्य तीव्र करण्यात आले आहे..लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण घटनास्थळी उपस्थित अग्निशमन दलाचे पथक लोकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र आगीच्या घटनेमुळे जवळच्या फ्लॅटमध्ये राहणाऱ्या लोकांमध्ये घबराट पसरली आहे..Viral Video: गणपतीसमोर थरथरणारे हात… मुकेश अंबानींच्या अनोख्या दर्शनाचा व्हिडीओ व्हायरल, पाहा पोस्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.