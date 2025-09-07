मुंबई

Mumbai Fire News: मुंबईत २४ मजली इमारतीला मोठी आग! एकाचा मृत्यू, तर ३ जण जखमी; बालिकेचाही समावेश

Dahisar News: मुंबईतील दहिसर परिसरातील एका इमारतीला आग लागल्याची घटना घडली आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली असून आग लागल्याचे कारण अद्याप समोर आले नाही.
मुंबई : मुंबईतील दहिसर परिसरातील एका इमारतीला आग लागल्याची घटना घडली आहे. दुपारच्या सुमारास आग लागली असून या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. सध्या आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरु असून आग लागल्याचे कारण अद्याप समोर आले नाही.

