माथेरानच्या मिनी ट्रेनच्या रुळांवर अचानक कार कोसळल्याची घटना घडली आहे, या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून पर्यटकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जुमापट्टी रेल्वे स्थानक परिसरात अचानक एक मारुती वॅगनआर कार थेट मिनी ट्रेनच्या रेल्वे रुळांवर कोसळली. सुदैवाने या घटनेत कसलीही जीवितहानी झाली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवार (ता. २९) रोजी माथेरानमधील जुमापट्टी रेल्वे स्थानक परिसरात अचानक एक मारुती वॅगनआर कार थेट मिनी ट्रेनच्या रेल्वे रुळांवर कोसळली. याचवेळी पर्यटकांनी खचाखच भरलेली मिनी ट्रेन स्थानकात उभी असताना ही घटना घडली. यावेळी कारमध्ये तीन तरुणी आणि दोन तरुण अशा पाच जणांचा समावेश असून सुदैवाने कसलीही जीवितहानी न झाल्याचे समोर आले आहे. मात्र या दुर्घटनेमुळे रेल्वे वाहतूक काही काळ थांबवण्यात आली होती..Thane News: पूर्णेकर हत्या तपासावर कुटुंबीयांचे प्रश्नचिन्ह, विजेता पूर्णेकर यांनी दिले पोलिसांना पुरावे.नेमके काय घडले?पर्यटकांची माथेरानकडे मोठी गर्दी होत असतानाच सकाळी साडेनऊच्या सुमारास हा खळबळजनक प्रकार घडला. कर्जत तालुक्यातील भिवपुरी डीक्सल येथील कार चालक सूरज पटेल हा तरुण आपल्या मित्र-मैत्रिणींसह याठिकाणी आला होता. यावेळी चालकाने रेल्वे रुळांजवळील उंच मोकळ्या जागेत आपली कार पार्क केली होती..Mumbai News: झाडे तोडण्याचा वाद चिघळला! प्राधिकरणाच्या बैठकीत एमआयएम आक्रमक.तथापि, याचवेळी कार बंद पडल्याने सूरज पटेल आणि त्याचे मित्र कारला धक्का देत असताना कारवरील नियंत्रण सुटले आणि कार थेट मागे सरकत रेल्वे ट्रॅकवर कोसळली. ही घटना घडताच रेल्वे कर्मचारी, स्थानक मास्तर, नेरळ रेल्वे पोलीस तसेच नेरळ पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने कार बाजूला करून रेल्वे ट्रॅक मोकळा करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.