Matheran Mini Train: ‘माथेरानची राणी’ पुन्हा धावणार! मार्ग दुरुस्ती, सुरक्षा तपासणी पूर्ण; पर्यटकांना दिलासा

मुंबई : पर्यटकांचे खास आकर्षण असलेली 'माथेरानची राणी' म्हणजेच ऐतिहासिक मिनी ट्रेन गुरुवारपासून (ता. ६) पुन्हा प्रवाशांच्या सेवेत धावणार आहे. पावसाळ्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने मार्ग दुरुस्ती, भूस्खलनग्रस्त भागांची साफसफाई आणि सुरक्षा तपासणी पूर्ण केली असून आता या गाडीच्या पुर्नप्रारंभाची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे..दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पावसाळ्यात घाटमाथ्यावरील रुळांवर झाडे पडणे, दगड कोसळणे आणि ट्रॅक सरकण्याच्या धोका टाळण्यासाठी ही सेवा तात्पुरती बंद ठेवण्यात आली होती. मार्गावरील सर्व अडथळे दूर करून आणि सुरक्षा चाचण्या पूर्ण केल्यानंतर मिनी ट्रेन सेवेत दाखल होत असल्याची माहिती मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. .नेरळ ते माथेरान या २१ किलोमीटरच्या डोंगराळ मार्गाची सखोल तपासणी करण्यात आली आहे. हवामान स्थिर झाल्याने आणि तांत्रिक तपासणी यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्याने गुरुवारपासून 'राणी' पुन्हा धावणार आहे..नवसंजीवनी१९०७ मध्ये सुरू झालेली ही मिनी ट्रेन मुंबई आणि पुणे येथील पर्यटकांसाठी विशेष आकर्षण राहिली आहे. डोंगर, धबधबे आणि हिरवाईने नटलेल्या घाटांमधून जाणारा हा प्रवास पर्यटकांसाठी अविस्मरणीय ठरतो.माथेरान (Matheran) हे वाहनमुक्त हिल स्टेशन असल्याने ही ट्रेनच प्रवाशांसाठी मुख्य वाहतूक व्यवस्था आहे. माथेरानचा राणी सुरु झाल्यास पर्यटन व्यवसायाला नवसंजीवनी मिळेल, असा विश्वास स्थानिक व्यापारी, हॉटेल व्यवसायिक आणि मार्गदर्शकांनी व्यक्त केला आहे.