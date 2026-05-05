Vasai Traffic Relief: वसई वाहतूक कोंडीला दिलासा; एमएमआरडीएची तांत्रिक पाहणी, रिंग रूट व दुमजली पुल प्रकल्पांना वेग

विरार : वसईतील वाहतूक कोंडी सोडविण्याच्या दृष्टिकोनातून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आज, मंगळवार 5 मे 2026 रोजी शहराचा दौरा करून प्रलंबित विकासकामांच्या जागांची तांत्रिक पाहणी केली..एमएमआरडीए आयुक्त संजय मुखर्जी आणि महापौर अजीव पाटील यांच्यात 30 एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीनंतर अवघ्या पाच दिवसांत ही प्रशासकीय हालचाल सुरू झाली आहे. या दौऱ्यात प्रामुख्याने विराट नगर, ओसवाल नगरी, अलकापुरी, उमेळमान येथील नवीन रेल्वे उड्डाणपूल आणि वसई रोड येथील जुन्या पुलाच्या जागी उभारल्या जाणाऱ्या नवीन पुलाच्या जागांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली..या संदर्भात माहिती देताना महापौर अजीव पाटील यांनी सांगितले की, प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करून तिथली वस्तुस्थिती आणि अडचणी जाणून घेणे, हा या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश होता. त्यांच्या माहितीनुसार, विराट नगर आणि ओसवाल नगरी येथील प्रकल्पांमध्ये कोणतीही अडचण नाही, मात्र अलकापुरी आणि उमेळमान येथील कामांमध्ये काही तांत्रिक विषय आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या आहेत. या अडचणी सोडवण्यासाठी माजी महापौर नारायण मानकर उमेळमानच्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करत असून, स्वतः महापौर अलकापुरी येथील शेतकऱ्यांच्या संपर्कात आहेत. या आठवड्याभरात संबंधित कामांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळण्याची शक्यता असून, त्यानंतर ही कामे तातडीने सुरू केली जातील. रेल्वे प्लॅटफॉर्मचे काम आणि रुंदीकरणामुळे यापूर्वी काहीसा विलंब झाला होता, परंतु आता एमएमआरडीए आयुक्तांनी या कामांना गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे..या विकासकामांच्या पूर्ततेमुळे केवळ उड्डाणपुलांचेच प्रश्न सुटणार नाहीत, तर 36 किलोमीटर लांबीच्या प्रस्तावित वर्तुळाकार रस्त्याच्या (रिंग रूट) कामालाही बळ मिळणार आहे. हा रिंग रूट शहरातील चार मुख्य शहरे आणि 22 गावांना जोडणार असून यामुळे अंतर्गत वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे बदलणार आहे. याशिवाय भाईंदर ते नायगावदरम्यान खाडीवर मेट्रो आणि वाहनांसाठी उभारल्या जाणाऱ्या दुमजली पुलामुळे दोन्ही शहरांतील अंतर अवघ्या काही मिनिटांवर येणार आहे. पालघर जिल्ह्याचा पश्चिम भाग थेट जोडण्यासाठी वैतरणा खाडीवरील पूल आणि सागरी महामार्ग महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, यामुळे गुजरातकडे जाणाऱ्या वाहनांची कोंडी कमी होण्यास मदत होईल. विरार फाटा, नालासोपारा फाटा आणि वसई फाटा ते गावापर्यंतच्या सात मुख्य रस्त्यांच्या सिमेंट काँक्रिटीकरणाचा मार्गही यामुळे मोकळा झाला आहे..हे सर्व प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर, माजी आमदार क्षितिज ठाकूर आणि आमदार राजेश पाटील यांनी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला असून क्षितिज ठाकूर यांनी 23 एप्रिल रोजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून निविदा प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याची मागणीदेखील केली होती. विशेष म्हणजे हे सर्व प्रकल्प राबवताना स्थानिक मच्छिमार, शेतकरी आणि आदिवासी बांधवांच्या रोजगारावर कोणताही परिणाम होणार नाही आणि पर्यावरणाची हानी होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल, अशी ग्वाही महापौर अजीव पाटील यांनी दिली आहे..या प्रसंगी महापौर अजीव पाटील यांच्यासोबत बहुजन विकास आघाडीच्या वतीने माजी महापौर नारायण मानकर, रुपेश जाधव, विद्यमान स्थायी समिती सभापती प्रवीण शेट्टी, सभागृह नेते प्रफुल्ल साने, नगरसेवक रोहन सावंत, प्रशांत राऊत, निषाद चोरघे, निलेश देशमुख आदी मान्यवर उपस्थित होते. एमएमआरडीच्या वतीने चेतन भंडारे व सुरेंद्र शेवाळे साहेब यांनी हा दौरा करून माहिती घेतलेली आहे. तर वसई-विरार महापालिकेच्या वतीने शहर अभियंता प्रदीप पाचंगे व उपअभियंता सतीश सूर्यवंशी उपस्थित होते.