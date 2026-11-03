मुंबई

Ritu Tawde: महापौर रितू तावडे अडचणीत? १० वर्षापूर्वीच्या प्रकरणात आरोपनिश्चिती; शिक्षकाला केलेली मारहाण

Ritu Tawde Accusation : दहा वर्षांपूर्वी शिक्षकाला मारहाण केल्याप्रकरणी महापौर रितू तावडे यांच्यासह इतर आरोपींवर सत्र न्यायालयाने आरोपनिश्चिती करण्यात आली आहे.
Ritu Tawde

Ritu Tawde

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : दहा वर्षांपूर्वी शिक्षकाला मारहाण केल्याच्या आरोपांशी संबंधित प्रकरणात मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांच्यासह अन्य आरोपींवर सत्र न्यायालयाने सोमवारी (ता. २) आरोपनिश्चिती केली.

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