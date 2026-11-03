Ritu Tawde: महापौर रितू तावडे अडचणीत? १० वर्षापूर्वीच्या प्रकरणात आरोपनिश्चिती; शिक्षकाला केलेली मारहाण

मुंबई : दहा वर्षांपूर्वी शिक्षकाला मारहाण केल्याच्या आरोपांशी संबंधित प्रकरणात मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांच्यासह अन्य आरोपींवर सत्र न्यायालयाने सोमवारी (ता. २) आरोपनिश्चिती केली..आदेश देऊनही आरोपनिश्चितीसाठी गैरहजर राहिल्याबद्दल सत्र न्यायालयाने तावडे यांना मागील सुनावणीच्या वेळी एक हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. पुढील सुनावणीलाही तावडे या गैरहजर राहिल्यास त्यांच्या नावे वॉरंट काढण्याचा इशारा दिला होता..Aaishvary Thackeray: बाळासाहेब ठाकरेंच्या नातवाची सायबर फसवणूक, एकाच रात्रीत सहा वेळा संशयास्पद व्यवहार; परदेशातून घडली घटना.या पार्श्वभूमीवर सोमवारच्या सुनावणीवेळी तावडे न्यायालयात उपस्थित होत्या. त्यानंतर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी. जी. भन्साळी यांनी तावडे यांच्यासह इतर आरोपींवर भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमांनुसार आरोपनिश्चिती केली. वाकोला परिसरातील २९ जुलै २०१६ रोजी महापालिकेच्या एका उर्दू माध्यमाच्या शाळेत घडली होती. याप्रकरणी ११ ऑगस्ट २०१६ रोजी गुन्हा दाखल केला होता..Mumbai News: ...ही न्यायाची थट्टा! भूखंडाचा ताबा देण्याचे म्हाडाला निर्देश, याचिकाकर्त्याला दिलासा.प्रकरण काय?२९ जुलै २०१६ रोजी वाकोला परिसरातील महापालिकेच्या एका उर्दू माध्यम शाळेत ही मारहाणीची घटना घडली होती. यावेळी शाळेतील एका महिला शिक्षिकेची बदली वांद्रे-कुर्ला संकुल येथील दुसऱ्या विभागात करण्यात आली होती. मात्र संबंधित शिक्षिका कर्करोगाने ग्रस्त असून तिच्या बदलीविरोधात रितू तावडे आणि इतर सहा जण शाळेत गेले होते. यावेळी रितू तावडेआणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मुख्याध्यापिका आणि इतर कर्मचाऱ्यांशी हुज्जत घालत दोन शिक्षकांना कानाखाली मारल्याचा आणि धक्काबुक्की करण्यात आली, असा आरोप केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.