Mumbai: मुंबईत प्रवेश करताना दिसणार भव्य स्वागतद्वार! सर्व एंट्री पॉइंट्सवर प्रवेशद्वार बांधणार; रितू तावडेंची मोठी घोषणा

Entrance gates at Mumbai entry points: मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी दहिसर चेकपॉईंटला भेट दिली आणि शहरात येणाऱ्या पाच एंट्री पॉइंट्सवर भव्य प्रवेशद्वार बांधण्याची योजना जाहीर केली.
मुंबईच्या नवनियुक्त महापौर रितू तावडे यांनी शहराच्या सौंदर्यीकरण आणि पायाभूत सुविधांच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. दहिसर चेक नाका भेटीदरम्यान त्यांनी घोषणा केली की, मुंबईतील पाचही एंट्री पॉइंट्सवर भव्य आणि सुंदर प्रवेशद्वार बांधले जातील. या उपक्रमामुळे मुंबईची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा तर वाढेलच, शिवाय शहरात येणाऱ्या पर्यटकांचे स्वागतही होईल.

