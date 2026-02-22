Mumbai: मुंबईत प्रवेश करताना दिसणार भव्य स्वागतद्वार! सर्व एंट्री पॉइंट्सवर प्रवेशद्वार बांधणार; रितू तावडेंची मोठी घोषणा

मुंबईच्या नवनियुक्त महापौर रितू तावडे यांनी शहराच्या सौंदर्यीकरण आणि पायाभूत सुविधांच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. दहिसर चेक नाका भेटीदरम्यान त्यांनी घोषणा केली की, मुंबईतील पाचही एंट्री पॉइंट्सवर भव्य आणि सुंदर प्रवेशद्वार बांधले जातील. या उपक्रमामुळे मुंबईची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा तर वाढेलच, शिवाय शहरात येणाऱ्या पर्यटकांचे स्वागतही होईल..रितू तावडे यांनी सांगितले की, मुंबईचे ऐतिहासिक आणि आधुनिक स्वरूप लक्षात घेऊन हे दरवाजे बांधले जातील. दहिसर व्यतिरिक्त, वाशी, ऐरोली, मुलुंड (एलबीएस मार्ग) आणि मुलुंड (ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवे) चेकपॉईंटवरही असेच दरवाजे बांधण्याची योजना आहे. या प्रकल्पाद्वारे, महानगरपालिकेचे उद्दिष्ट मुंबईच्या सीमा स्पष्टपणे ओळखणे आणि सुशोभीकरण मोहिमेला नवीन उंचीवर नेणे आहे. मुंबईच्या प्रवेशद्वारांचा विकास केवळ बांधकामापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर त्यात इतर अनेक सुविधांचा समावेश असेल..Metro Pillar: मुंबई मेट्रो पिलर क्रॅक प्रकरण; व्हीडिओ पोस्ट करत एमएमआरडीएने दिले स्पष्टीकरण, दावे फेटाळत सत्य सांगितलं!.प्रत्येक गेटची रचना मुंबईची समृद्ध संस्कृती आणि वारसा दर्शवेल. रात्रीच्या वेळी हे दरवाजे आकर्षक बनवण्यासाठी अत्याधुनिक एलईडी लाईटिंग आणि डिजिटल स्वागत फलक बसवले जातील. प्रवेशद्वारांभोवतीचा परिसर फुलांच्या बागांनी आणि लहान बागांनी सजवला जाईल. सुरळीत वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी आणि प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी प्रवेशद्वारांवर चांगल्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील..दहिसर चेकपॉईंट हा मुंबईतील सर्वात वर्दळीच्या प्रवेशद्वारांपैकी एक आहे. त्यांच्या पाहणीदरम्यान, महापौरांनी अधिकाऱ्यांना प्रवेशद्वाराची तसेच रस्त्यांची आणि पदपथांची स्थिती सुधारण्याचे निर्देश दिले. प्रवेशद्वाराने "भारताचे प्रवेशद्वार" म्हणून मुंबईची ओळख प्रतिबिंबित करावी यावर त्यांनी भर दिला. हा प्रकल्प बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) आगामी अर्थसंकल्पाचा एक महत्त्वाचा भाग असू शकतो, ज्यामुळे शहराच्या पर्यटन आणि शहरी विकासाला चालना मिळेल..Missing Link project: मुंबई-पुणे ‘मिसिंग लिंक’ सुरू होताच टोल दरात बदल होणार का? नवीन नियम काय? महत्त्वाची माहिती आली समोर.या दौऱ्यात महापौर रितू तावडे यांच्यासोबत महापालिकेचे वरिष्ठ अभियंते आणि नियोजन विभागाचे अधिकारी होते. बांधकाम प्रक्रियेमुळे सामान्य नागरिकांना त्रास होऊ नये म्हणून हे दरवाजे बांधताना वाहतूक कोंडी लक्षात घेतली पाहिजे यावर महापौरांनी भर दिला. त्या असेही म्हणाल्या की, "मुंबई हे एक जागतिक शहर आहे आणि त्याचे दरवाजे त्याच्या वैभवानुसार असले पाहिजेत." प्रशासन लवकरच या पाच दरवाज्यांची रचना आणि निविदा प्रक्रिया सुरू करणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.