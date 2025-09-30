'माझा सोसायटी उत्सव स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद’

आजच्या धावपळीच्या जीवनात ‘हौसिंग सोसायटी’ हेच आपलं विस्तारित कुटुंब ठरतं. आनंद-दुःख वाटून घेण्याबरोबरच सण-उत्सवही येथे उत्साहात साजरे होतात. या पार्श्वभूमीवर सकाळ आयोजित “माझा सोसायटी उत्सव स्पर्धा” या उपक्रमाला यंदा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. मुंबई, ठाणे, बदलापूर–अंबरनाथपासून ते वसई–विरारपर्यंत असंख्य सोसायट्यांनी या स्पर्धेत उत्साहपूर्ण सहभाग नोंदवला. छायाचित्रे आणि प्रत्यक्ष भेटींमुळे परीक्षकांना सादरीकरणातील अनोखी विविधता जवळून अनुभवण्याची संधी मिळाली..याशिवाय अजून 10 सोसायट्यांमध्ये ‘माझा सोसायटी उत्सव’ आयोजित करण्यात आला. येथे स्टॉल्सवर स्पिन द व्हिल, संगीत खुर्ची यांसारखे खेळ, गाणी, तसेच रहिवाशांचा उत्स्फूर्त सहभाग यामुळे आनंदाला आणखी रंग चढले. विजेत्यांना देण्यात आलेले ‘माझा’ प्रॉडक्ट्स आणि सोशल मीडियावर शेअर झालेल्या स्टोरींनी वातावरण अधिक उत्साहपूर्ण बनवले.माझा चे नवीन कॅम्पेन असे म्हणते की आयुष्यातील खरा आनंद फक्त मोठ्या यशातच नसतो, तर तो अनेकदा छोट्या-छोट्या अनपेक्षित जिंकण्यात दडलेला असतो. आणि हीच “छोटी जीत" आपल्याला जगण्याची खरी ताकद देतात..हाउसिंग सोसायट्या या उत्सवांच्या माध्यमातून परंपरा, संस्कृती व इतिहास पुढच्या पिढ्यांपर्यंत पोहोचवतात. नाटिका, गीते, नृत्य आदी सादरीकरणांतून समाजाला सकारात्मक संदेश दिला जातो. त्यामुळे एकता, सहकार्य व सामाजिक जबाबदारीची भावना वृद्धिंगत होते. हे उत्सव केवळ मनोरंजनापुरते मर्यादित न राहता समाज घडविण्याचे प्रभावी साधन ठरतात.पूर्वीपासूनच सण-उत्सवांच्या निमित्ताने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले जातात. यात प्रत्येक वयोगटातील व्यक्तींना सहभाग घेण्याची संधी मिळते. कोणी सजावट करतात, कोणी नाटक, नृत्य, संगीत अशा सादरीकरणांची तयारी करतात. याच मंचांमधून अनेक कलाकार, मराठी अभिनेते पुढे आले आणि त्यांनी आपल्या क्षेत्रात यश संपादन केले. अशा उपक्रमांमुळे कला, अभिनय, नृत्य, संगीत यांसारख्या क्षेत्रांत रस निर्माण होतो आणि नवे कलाकार घडण्यास मदत होते. त्यामुळे अशा सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे महत्त्व आजही तितकेच मोठे आहे..माझा सोसायटी उत्सव मध्ये सहभागी होण्यासाठीची श्रेणी1. नाविन्यपूर्ण आरास (थीम सजावट, प्रकाश–ध्वनी,आकर्षक मूर्ती) 2. सामूहिक सादरीकरण (आरती, भजन,पारंपरिक कला).दैनिक सकाळ आणि माझा या ब्रँड ने सोसायटी उत्सव मधल्या सहभागी स्पर्धकांनी उत्तम सांस्कृतिक भान ठेवून समाजाला उत्सवाचे नव्याने महत्व पटवून देण्यासाठी ज्या सामाजिक संकल्पना सादर केल्या त्या मोठ्या विचार क्षमेतेच्या होत्या..त्यातून जो संदेश समाजापर्यंत पोहचवायचा होता तो योग्य रीतीने पोहचविण्यात पुरस्कार विजेते मंडळ यशस्वी ठरले होते..परीक्षक या नात्याने मला याचा आनंद झाला- विजयराज बोधनकर, (चित्रकार, लेखक, व्याख्याता)खरंतर यावर्षी पावसाने खूप त्रास दिला.मंडपात पाणी शिरले, तरीही सर्वांनी दिवस-रात्र आलटूनपालटून आपापली कामे वाटून घेत खूप मेहनत केली. त्याच मेहनतीमुळे आम्ही ‘चित्रपटाचा आजवरचा प्रवास’हा देखावा लोकांसमोर प्रभावी पणे उभा करू शकलो.'- प्रमोद सावंत, चेअरमन, श्रीरंग सहनिवास .स्पर्धेसाठी परीक्षक 1. श्री. विजयराज बोधनकर (स्काॅलर, आर्टिस्ट, समाजसेवक)2. श्री. उमेश घुगे (डेप्युटी कमिशनर–MDACS) 3. श्री. महेंद्र सुके (फीचर्स एडिटर –सकाळ मिडिया) नाविन्यपूर्ण आरास१. श्रीरंग सहनिवास, ठाणे२. क्रिस्टल स्पायर्स, ठाणे ३. झेनिथ टॉवर, मुलुंड .सामूहिक सादरीकरण१. कृष्णा इस्टेट, बदलापूर २. पंचरत्न, नालासोपारा३. रुद्राक्ष कॉम्प्लेक्स, दहिसर.विजेत्या सोसायटीत प्रत्यक्ष जाऊन ट्रॉफी, सर्टिफिकेट आणि गिफ्ट व्हाऊचर देण्यात आले आणि आनंद साजरा करण्यात आला.'माझा सोसायटी उत्सव स्पर्धा' हा केवळ सजावटीचा किंवा सादरीकरणाचा उत्सव नसून समाजभावना, एकोप्याची जाणीव आणि संस्कृतीशी जोडणारा एक बहुरंगी उपक्रम ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.