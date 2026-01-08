मुंबई

Ambernath politics: अंबरनाथमध्ये काँग्रेसचे निलंबित नगरसेवक शिवसेनेच्या गळाला?; शिवसेनेकडून 3 नगरसेवक मिळवण्याचे प्रयत्न!

Ambernath Congress suspended corporator joining Shiv Sena: शिवसेनेच्या हालचालींनी अंबरनाथच्या राजकारणात खळबळ; काँग्रेसच्या नगरसेवकांना आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न
Political developments intensify in Ambernath as Shiv Sena explores possibility of inducting Congress corporators.

Political developments intensify in Ambernath as Shiv Sena explores possibility of inducting Congress corporators.

डोंबिवली: भाजपा, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची सत्ता स्थापन होणार असं वाटत असतानाच काँग्रेसच्या 12 नगरसेवकांना पक्षानं निलंबित केलं. त्यामुळं तांत्रिक दृष्ट्या हे नगरसेवक सध्या अपक्ष असून त्यांचा गटही स्थापन झालेला नाही. त्यामुळं त्यांच्यातले 2 - 4 नगरसेवक फुटून त्यांनी वेगळा गट स्थापन केला, किंवा ते एखाद्या पक्षात गेले, तरी त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होऊ शकत नाही. याचाच फायदा घेत शिवसेनेकडून सत्तास्थापनेसाठी आवश्यक 2 नगरसेवक आपल्या बाजूने वळवण्याचा जोरदार प्रयत्न सध्या सुरू असून पुढे काय होतं? याकडे संपूर्ण अंबरनाथ शहराचं लक्ष लागलंय.

