Mumbai News : मेडिकल विद्यार्थ्याच्या प्रसंगावधानाने वाचला विमान प्रवाशाचा जीव, गोवा-मुंबई इंडिगो विमानातील थरार; डॉ. आर्यन लोलयेकरचे सर्वत्र कौतुक

विरार : वैद्यकीय शिक्षण केवळ पदवी मिळवण्यासाठी नसून, आणीबाणीच्या प्रसंगी एखाद्याचे प्राण वाचवण्यासाठी असते, याचा प्रत्यय नुकताच गोवा ते मुंबई या विमान प्रवासादरम्यान आला. पालघर जिल्ह्यातील वेदांत मेडिकल कॉलेजचा अंतिम वर्षाचा विद्यार्थी आणि वसईचा रहिवासी असलेल्या डॉ. आर्यन लोलयेकर याने दाखवलेल्या प्रसंगावधाणामुळे एका सहप्रवाशाला अक्षरशः जीवदान मिळाले आहे. .ही घटना ३ फेब्रुवारी रोजी घडली. गोवा येथील दाबोलीम विमानतळावरून दुपारी ३.५० वाजता इंडिगो एअरलाइन्सचे विमान मुंबईसाठी झेपावले. विमान आकाशात झेपावल्यानंतर काही वेळातच एका सहप्रवाशाला श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला. बघता बघता त्या प्रवाशाची प्रकृती अधिकच खालावली आणि विमानात एकच खळबळ उडाली. विमानातील वातावरण तणावपूर्ण झाले होते. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून विमानातील क्रू मेंबर्सनी "विमानात कोणी डॉक्टर आहे का?" अशी विचारपूस सुरू केली. यावेळी एमबीबीएसच्या शेवटच्या वर्षात शिकणाऱ्या डॉ. आर्यन लोलयेकर यांनी जराही वेळ न दवडता मदतीसाठी धाव घेतली..Premium| IAS Supriya Sahu: जगाच्या पर्यावरण विकासाला दिशा देणारे भारतीय नेतृत्व!.डॉ. आर्यन यांनी रुग्णाची तपासणी केली असता, त्यांच्या रक्तातील साखरेचे प्रमाण (Sugar Level) अत्यंत वेगाने कमी होत असल्याचे लक्षात आले. रुग्णाचे पल्स रेट कमी होत होते आणि ते ग्लानीत चालले होते. आकाशात हजारो फूट उंचीवर असताना, रुग्णाचा जीव धोक्यात होता. डॉ. आर्यन यांनी आपल्या वैद्यकीय ज्ञानाचा वापर करत ताबडतोब प्रथमोपचार सुरू केले. विमानात उपलब्ध असलेल्या आपत्कालीन ऑक्सिजन सिलिंडरचा वापर करून रुग्णाला कृत्रिम श्वासोच्छ्वास देण्यात आला.डॉ. आर्यन यांच्या या तत्परतेमुळे काही वेळातच रुग्णाची प्रकृती स्थिर झाली. त्यानंतर सुमारे ४५ मिनिटांच्या प्रवासानंतर विमान मुंबई विमानतळावर सुरक्षित उतरले. तिथे इंडिगोच्या ग्राउंड स्टाफने रुग्णाला पुढील उपचारांसाठी तातडीने रुग्णालयात हलवले..प्रवाशाची अवस्था पाहून क्षणभर भीती वाटली, पण वैद्यकीय शिक्षणाने मला धैर्य दिले. रुग्णाला वेळेवर ऑक्सिजन मिळाला नसता तर परिस्थिती गंभीर झाली असती. एका जिवाचे प्राण वाचवू शकलो, याचे समाधान मोठे आहे," अशी भावना डॉ. आर्यन लोलयेकर यांनी व्यक्त केली..इंडिगोकडून विशेष कौतुकया कठीण प्रसंगी डॉ. आर्यन यांनी दाखवलेले धैर्य आणि प्रसंगावधान यामुळे इंडिगो एअरलाइन्स आणि विमानातील सर्व प्रवाशांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात त्यांचे आभार मानले. एका भावी डॉक्टरने आपले कर्तव्य चोख बजावून एका अनमोल जिवाचे रक्षण केल्याने सर्व स्तरांतून डॉ. आर्यन लोलयेकर यांचे कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.