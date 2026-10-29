Meenakshi Shinde Resign: ठाण्यात मोठी घडामोड! प्रदीप पूर्णेकर हत्याप्रकरण; मीनाक्षी शिंदेंचा राजीनामा

मुंबई : पूर्णेकर हत्याप्रकरणी राजकीय वातावरण तापले असताना मोठी बातमी समोर आली आहे. मीनाक्षी शिंदे यांनी महिला आघाडीपदाचा राजीनामा दिला आहे. यामुळे राजकारणात एकच खळबळ पसरली आहे..प्रदीप पूर्णेकर हत्याप्रकरणी चौकशीला सामोरे जाताना मीनाक्षी शिंदे यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पक्षातील महिला आघाडी जिल्हाप्रमुख पदाचा राजीनामा द्यावा, असे स्पष्ट मत परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केले. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही कळवल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर आता मीनाक्षी शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे महिला आघाडीपदाचा राजीनामा सोपवला असल्याची माहिती समोर आली आहे. .प्रदीप पूर्णेकर हत्याकांडप्रकरणी ठाण्यात तणाव! शिंदेसेनेकडून जोरदार घोषणाबाजी; कार्यकर्त्यांच्या गर्दीमुळे वाहतूक विस्कळीत .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.