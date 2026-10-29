मुंबई

Meenakshi Shinde Resign: ठाण्यात मोठी घडामोड! प्रदीप पूर्णेकर हत्याप्रकरण; मीनाक्षी शिंदेंचा राजीनामा

Meenakshi Shinde Resign Over Pradeep Purnekar Case: प्रदीप पूर्णेकर हत्याप्रकरणादरम्यान ठाण्यात मोठी राजकीय घडामोड समोर आली आहे. मीनाक्षी शिंदे यांनी राजीनामा दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
Meenakshi Shinde Resign

Meenakshi Shinde Resign

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : पूर्णेकर हत्याप्रकरणी राजकीय वातावरण तापले असताना मोठी बातमी समोर आली आहे. मीनाक्षी शिंदे यांनी महिला आघाडीपदाचा राजीनामा दिला आहे. यामुळे राजकारणात एकच खळबळ पसरली आहे.

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