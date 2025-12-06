Mega Block: रेल्वे प्रवाशांनी लक्ष द्या! मुंबई-पुणे रेल्वे मार्गावर मेगा ब्लॉक, अनेक गाड्या रद्द, जाणून घ्या यादी...

उद्याचा दिवस प्रवाशांसाठी कठीण असेल. रविवार, ७ डिसेंबर रोजी मुंबई-पुणे रेल्वे मार्गावर मोठ्या प्रमाणात देखभालीचे काम सुरू आहे. यामुळे मध्य रेल्वेने अनेक हाय-स्पीड एक्सप्रेस आणि इंटरसिटी गाड्या रद्द केल्या आहेत. याव्यतिरिक्त पुणे ते लोणावळा या मार्गावरील अनेक लोकल सेवा देखील रद्द करण्यात आल्या आहेत. ज्यामुळे हजारो प्रवाशांचे प्रवास नियोजन विस्कळीत होईल..रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, ट्रॅक दुरुस्ती, ओव्हरहेड वायर तपासणी आणि इतर तांत्रिक कामांसाठी हा मेगा ब्लॉक आवश्यक आहे. सुरक्षितता मानके सुधारण्यासाठी आणि भविष्यात सुरळीत रेल्वे वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. रविवारी पूर्णपणे रद्द करण्यात आलेल्या प्रमुख एक्सप्रेस गाड्यांमध्ये सिंहगड एक्सप्रेस, डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस, प्रगती एक्सप्रेस, मुंबई-पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेस आणि इंद्रायणी एक्सप्रेस यांचा समावेश आहे. .Indian Railway: इंडिगोची ‘ग्राउंडेड’ गोंधळगाथा; रेल्वे बनली लाखोंची अंतिम तारणहार! 7 विशेष गाड्यांची घोषणा, पण कुठे?.या गाड्या पुणे आणि मुंबई दरम्यान सर्वात लोकप्रिय आहेत. परिणामी, अनेक ऑफिसला जाणारे प्रवासी आणि आठवड्याच्या शेवटी येणाऱ्या प्रवाशांना वाहतुकीच्या पर्यायी पद्धतींचा अवलंब करावा लागू शकतो. आज लोकल प्रवाशांनाही गैरसोयीचा सामना करावा लागणार आहे. अनेक लोकल गाड्या पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्या आहेत, तर काही तळेगाव दाभाडे स्थानकावरून निघतील किंवा थांबतील. .याचा अर्थ पुणे आणि लोणावळा दरम्यान त्यांचा सामान्य प्रवास होणार नाही. रविवारी लोकल मार्गांवर सर्वाधिक गर्दी असते, त्यामुळे प्रवासी लोणावळा आणि खंडाळा सारख्या हिल स्टेशनवर जातात. त्यामुळे, अनेक गाड्या रद्द केल्याने प्रवासाचे वेळापत्रक विस्कळीत झाले आहे..Indian Railway: 'रेल्वे'ने घेतला मोठा निर्णय! दुर्लक्ष कराल तर मोजावी लागेल किंमत; नक्की वाचा.मध्य रेल्वेने प्रवाशांना प्रवास करण्यापूर्वी अधिकृत अॅप, वेबसाइट किंवा स्टेशनवर रेल्वेच्या स्थितीची अद्ययावत माहिती तपासण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांना पर्यायी बस किंवा टॅक्सी सेवा वापरण्याचा सल्ला देखील देण्यात आला आहे. देखभालीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सोमवारी रेल्वे सेवा सामान्यपणे सुरू होण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.