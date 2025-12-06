मुंबई

Mega Block: रेल्वे प्रवाशांनी लक्ष द्या! मुंबई-पुणे रेल्वे मार्गावर मेगा ब्लॉक, अनेक गाड्या रद्द, जाणून घ्या यादी...

Mumbai Pune Railway Mega Block: मुंबई-पुणे रेल्वे मार्गावरील मेगाब्लॉकमुळे, सिंहगड, डेक्कन क्वीन आणि पुणे-लोणावळा लोकलसह अनेक एक्सप्रेस गाड्या ७ डिसेंबर रोजी रद्द राहतील.
उद्याचा दिवस प्रवाशांसाठी कठीण असेल. रविवार, ७ डिसेंबर रोजी मुंबई-पुणे रेल्वे मार्गावर मोठ्या प्रमाणात देखभालीचे काम सुरू आहे. यामुळे मध्य रेल्वेने अनेक हाय-स्पीड एक्सप्रेस आणि इंटरसिटी गाड्या रद्द केल्या आहेत. याव्यतिरिक्त पुणे ते लोणावळा या मार्गावरील अनेक लोकल सेवा देखील रद्द करण्यात आल्या आहेत. ज्यामुळे हजारो प्रवाशांचे प्रवास नियोजन विस्कळीत होईल.

