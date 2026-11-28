मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती तसेच सिग्नल यंत्रणेत तांत्रिक कामे करण्यासाठी रविवारी (ता. २९) तिन्ही मार्गांवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वेच्या सीएसएमटी ते विद्याविहार अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावर, तर ठाणे ते वाशी/नेरूळ अप आणि डाऊन ट्रान्स हार्बर मार्गावर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या दिवशी पश्चिम रेल्वे मार्गावर शनिवारी मध्यरात्री रात्रकालीन कामे केली जाणार असून, दिवसा काेणताही ब्लाॅक नाही..ट्रान्स हार्बर कुठे : ठाणे-वाशी/नेरूळ अप आणि डाऊन ट्रान्स हार्बर मार्गावरकधी : सकाळी ११.१० ते सायंकाळी ४.१० पर्यंतपरिणाम : ब्लॉकदरम्यान ठाणे ते वाशी/नेरूळ/पनवेल येणाऱ्या-जाणाऱ्या सेवा रद्द करण्यात आल्या आहेत. सीएसएमटी-गोरेगाव आणि सीएसएमटी-पनवेलदरम्यान हार्बर मार्गावरील लोकल सेवा, तसेच नेरूळ/बेलापूर-उरणदरम्यान पोर्ट मार्गावरील लोकल सेवा रविवारच्या वेळापत्रकानुसार सुरू राहणार आहे..Eetha: प्रदर्शनापूर्वी ‘ईठा’ चित्रपट वादात, काही दृश्यांवर कुटुंबीयांचा आक्षेप; नोटीस बजावली.पश्चिम रेल्वे कुठे : सांताक्रूझ-माहीम अप आणि डाऊन जलद मार्गावरकधी : शनिवारी रात्री १२.३० ते पहाटे ४.३० पर्यंतपरिणाम : ब्लॉकदरम्यान चर्चगेट ते अंधेरी स्थानकांदरम्यान जलद मार्गावरील गाड्या धीम्या मार्गावर चालवल्या जाणार आहेत. रविवारी दिवसा पश्चिम रेल्वेवर कोणताही मेगाब्लॉक नाही..मध्य रेल्वे कुठे : सीएसएमटी ते विद्याविहार अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावरकधी : सकाळी १०.५५ ते दुपारी ३.५५पर्यंतपरिणाम : ब्लॉकदरम्यान धीम्या मार्गावरील सेवा सीएसएमटी ते विद्याविहार स्थानकांदरम्यान जलद मार्गावर वळवण्यात येतील. या गाड्या भायखळा, परळ, दादर, माटुंगा, शीव आणि कुर्ला स्थानकांवर थांबतील आणि पुढे विद्याविहार येथे पुन्हा धीम्या मार्गावर वळवण्यात येणार आहेत. तसेच सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या लाेकल विद्याविहार जलद मार्गावर वळवण्यात येणार आहेत. या गाड्यांना कुर्ला, शीव, माटुंगा, दादर, परळ आणि भायखळा स्थानकांवर थांबा देण्यात येणार आहे..Western Railway: पश्चिम रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत, लोकलचा ३०-४० मिनिटांचा खोळंबा; कर्मचाऱ्यांना लेटमार्क.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.