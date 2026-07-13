Mumbai Accident: मर्सिडीजची स्कूल बसला जोरदार धडक, वाहतूक विस्कळीत; VIDEO VIRAL

मुंबई : काही दिवसांपूर्वी मुंबईत मुसळधार पावसामुळे एका शाळेच्या बसवर भलेमोठे झाडं कोसळून मोठी दुर्घटना घडली होती. चेंबूरमधील या घटनेत एका ११ वर्षीय विद्यार्थ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. मुंबईतील ही घटना ताजी असताना पुन्हा मुंबईत शाळेच्या बसचा अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. फोर्ट परिसरात एका मर्सिडीज कारने स्कुल व्हॅनला धडक दिल्याने मोठी दुर्घटना घडली आहे. या घटनेत कसलीही जीवितहानी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या भीषण अपघाताचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून या घटनेने परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवार (ता. १३) रोजी मुंबईतील फोर्ट परिसरात फॅशन स्ट्रीट येथे अपघाताची घटना घडली. यामध्ये एका मर्सिडीज एसयूव्ही कारने (Mercedes SUV) शाळेच्या बसला धडक दिली. या अपघातामुळे परिसरात वाहतूक कोंडी झाली असून वाहतूक काहीकाळ ठप्प झाल्याची माहिती समोर आली आहे. तथापि, या अपघाताची माहिती मिळताच घटनास्थळी पोलीस दाखल होत वाहतूक सुरळीत करण्यात आली. या घटनेत मर्सिडीज कारचे मोठे नुकसान झाले असून कसलीही जीवितहानी झाल्याची माहिती आहे..Mumbai Local Train: लोकलमधील AC १० मिनिटांपासून बंद, गुदमरून तीन प्रवाशी बेशुद्ध; नेमकं काय घडलं?.मुंबई-अहमदाबाद मार्गावर उलटला एलएनजीचा टँकरमुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील तलासरी तालुक्यातील सावरोली गावाजवळ रविवारी पहाटे एलएनजी (द्रवीकृत नैसर्गिक वायू) वाहून नेणारा टँकर उलटल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. एलएनजी हा अत्यंत ज्वलनशील वायू असल्याने प्रशासनाने तातडीने हायअलर्ट जारी करीत संपूर्ण यंत्रणा घटनास्थळी तैनात केली. या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही..मिळालेल्या माहितीनुसार, पहाटे सुमारे ४ वाजण्याच्या सुमारास मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या टँकरवरील चालकाचे नियंत्रण सावरोली उड्डाणपुलाजवळ सुटले. त्यामुळे टँकर महामार्गाच्या कडेला घसरून डाव्या बाजूला उलटला. अपघाताची तीव्रता मोठी असली तरी चालक सुरक्षित बचावला; मात्र एलएनजी वायूची गळती होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने तातडीने खबरदारीचे उपाय सुरू केले. घटनेची माहिती मिळताच तलासरी पोलिस, महामार्ग पोलिस, डहाणू आणि सरीगाम अग्निशमन दल, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) हायवे पेट्रोलिंग पथक, रुग्णवाहिका तसेच गॅस कंपनीचे तांत्रिक अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले..Vinayak Raut Case: शारीरिक छळ अन् मासिक पाळी पुढे ढकलण्यासाठी अघोरी उपचार; राऊत कुटुंबियांविरोधात सुनेची तक्रार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.