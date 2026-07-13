मुंबई

Mumbai Accident: मर्सिडीजची स्कूल बसला जोरदार धडक, वाहतूक विस्कळीत; VIDEO VIRAL

Mercedes Car Accident: मुंबईतील फोर्ट परिसरात एका मर्सिडीज कारने स्कुल व्हॅनला धडक दिल्याची घटना घडली आहे. या अपघातामुळे परिसरात वाहतूक कोंडी झाली असून या घटनेने परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे.
Mercedes Car Accident

Mercedes Car Accident

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : काही दिवसांपूर्वी मुंबईत मुसळधार पावसामुळे एका शाळेच्या बसवर भलेमोठे झाडं कोसळून मोठी दुर्घटना घडली होती. चेंबूरमधील या घटनेत एका ११ वर्षीय विद्यार्थ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. मुंबईतील ही घटना ताजी असताना पुन्हा मुंबईत शाळेच्या बसचा अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. फोर्ट परिसरात एका मर्सिडीज कारने स्कुल व्हॅनला धडक दिल्याने मोठी दुर्घटना घडली आहे. या घटनेत कसलीही जीवितहानी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या भीषण अपघाताचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून या घटनेने परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे.

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