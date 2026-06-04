Monsoon Alert: मुंबईत ४.५ मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या लाटा २४ वेळा धडकणार! सर्वात मोठी भरती कधी येणार? मान्सूनसोबत हाय टाइडचाही धोका

केरळमध्ये मान्सूनच्या आगमनाबरोबरच महाराष्ट्रातील पावसाची आतुरतेने वाट पाहणेही आता संपणार आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून असह्य उष्णता आणि दमटपणाचा सामना करणाऱ्या मुंबईकरांसाठी ही दिलासादायक बातमी आहे, पण त्याचबरोबर अरबी समुद्राच्या काठावर राहणाऱ्या लोकांसाठी आणि पर्यटकांसाठी एक मोठा इशाराही देण्यात आला आहे. .हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, एल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पावसाळा कमी होण्याची शक्यता असली तरी, जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांत मुंबईच्या समुद्रात एकूण २४ वेळा भरती येणार आहे. मोठी भरती म्हणजे समुद्रातील लाटांची उंची ४.५ मीटरपेक्षा जास्त होणे. प्रशासनाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, केवळ जून महिन्यातच समुद्रात सहा मोठ्या लाटा येण्याची शक्यता आहे. .Monsoon Enters Kerala : मॉन्सून केरळमध्ये दाखल! हवामान विभागाचे तीन निकष पूर्ण?; महाराष्ट्रातही पावसाची चाहूल.१४ ते १९ जून दरम्यान लाटांची उंची ४.६४ मीटर ते ४.८७ मीटर पर्यंत असण्याची शक्यता आहे. जून महिन्यातील सर्वात उंच लाट (४.८७ मीटर) १६ जून रोजी दुपारी १:०५ वाजता येण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाने स्पष्ट केले आहे की, संपूर्ण मान्सून हंगामातील सर्वात मोठी लाट १६ जुलै २०२६ रोजी येईल. या दिवशी दुपारी १:३६ वाजता लाटांची उंची ४.८९ मीटरपर्यंत नोंदवली जाऊ शकते. .तसेच, जुलै महिन्यात (१३ ते १८ जुलै दरम्यान) समुद्राची पातळी सहा वेळा ४.५ मीटरपेक्षा जास्त होईल. ऑगस्ट महिन्यात, १२ ते १६ ऑगस्ट दरम्यान समुद्रात पाच मोठ्या लाटा येतील. १४ ऑगस्ट रोजी लाटांची उंची ४.८३ मीटरपर्यंत पोहोचू शकते. सप्टेंबर महिन्यात सात वेळा सर्वोच्च भरती अपेक्षित आहे. १० ते १३ सप्टेंबर दरम्यान आणि पुन्हा २८ ते ३० सप्टेंबर दरम्यान लाटांची उंची ४.५ मीटरपेक्षा जास्त असेल..Monsoon Clouds Arabian Sea : मॉन्सूनची चाहूल! गोवा, कर्नाटक, केरळ किनारपट्टीवर मोठे ढग तयार; मुंबईसह उपनगरांत पावसाला सुरूवात.बीएमसी आणि हवामान विभागाने या संदर्भात सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. अधिकाऱ्यांनी नागरिक आणि पर्यटकांना भरतीच्या दिवशी आणि वेळी समुद्रकिनाऱ्याजवळ जाणे टाळण्याचे आवाहन केले आहे. प्रशासनाने इशारा दिला आहे की, मुसळधार पाऊस आणि भरतीमुळे शहरात पाणी साचू शकते, त्यामुळे नागरिकांनी महानगरपालिकेकडून वेळोवेळी जारी केलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. या पावसाळ्यात सुरक्षेला प्राधान्य देणे शहाणपणाचे ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.