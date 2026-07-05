Mumbai Rain: राज्यात पावसाचा जोर वाढणार; मुंबईसह अनेक भागांत अतिमुसळधार पावसाची शक्यता, हवामान विभागाचा रेड अलर्ट

मुंबई : गेल्या २४ तासांत मुंबई शहर आणि उपनगरांना मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाने अक्षरशः झोडपून काढले आहे. ४ जुलै रोजी सकाळी ८:३० ते आज, ५ जुलै सकाळी ८:३० वाजेपर्यंत मुंबईतील अनेक भागांत २५० मिलीमीटरपेक्षा जास्त पावसाची नोंद झाली आहे. हवामान खात्याने (आयएमडी) मुंबई आणि लगतच्या जिल्ह्यांसाठी 'रेड अलर्ट' जारी केला असून नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे..संततधार पावसामुळे मुंबईत अवघ्या ४ दिवसांत जुलै महिन्याच्या सरासरीच्या तब्बल ८० टक्के पावसाची नोंद झाली असून, यामुळे अनेक सखल भागांत पाणी साचण्यास सुरुवात झाली आहे..Mumbai-Goa Highway: मुंबई गोवा महामार्ग ठप्प, ३ फूटापर्यंत पाणी; नागोठणेपासून पर्यायी मार्गाने वाहतूक.अतिवृष्टी आणि पुराचा धोकाभारतीय हवामान विभागाने राज्याच्या विविध भागांमध्ये मुसळधार ते अतिवृष्टीचा अंदाज वर्तवला आहे. अरबी समुद्रात तयार झालेला कमी दाबाचा पट्टा आणि बंगालच्या उपसागरातील सक्रिय चक्रीवादळी वाऱ्यांमुळे राज्यभरात पावसाची तीव्रता वाढणार आहे. यामुळे देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई आणि आसपासच्या परिसरासाठी अतिवृष्टीचा अलर्ट देण्यात आला आहे. हवामान विभागाने मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट जारी केला असून, अतिवृष्टी आणि अचानक येणाऱ्या पुराचा धोका दर्शवला आहे..कुठे किती पाऊस?शनिवार सकाळी ८:३० ते रविवार सकाळी ८:३० पर्यंतची नोंद खालीलप्रमाणे आहे:परिसर / केंद्रपाऊस (मिलीमीटरमध्ये)कुलाबा - २६५.६ मिमीविक्रोळी - २५७.५ मिमीराम मंदिर - २५४.५ मिमीसांताक्रूझ - २२७.७ मिमीभायखळा - १८८.० मिमीविद्याविहार - १७३.० मिमीवांद्रे - १६२.० मिमीशीव - १५८.० मिमीचेंबूर - १४६.५ मिमी.दुपारी 'हायटाईड'चे संकट; महापालिका हायअलर्टवर!महानगरपालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, आज दुपारी ३:२२ वाजता समुद्रात ४.१९ मीटर उंचीच्या लाटा (हायटाईड) उसळणार आहेत. मुसळधार पाऊस आणि हायटाईड एकाच वेळी आल्यास सखल भागातील पाण्याचा निचरा होण्यास अडथळा येऊ शकतो, ज्यामुळे सखल भागात पाणी साचण्याची भीती वर्तवली जात आहे..Mumbai Local Megablock: पावसाचा हाहाकार अन् लोकलचा खोळंबा! मुंबईकरांनो वेळापत्रक पाहूनच घराबाहेर पडा, 'या' मार्गावर मेगाब्लॉक.प्रशासनाचे आवाहननागरिकांनी अत्यंत आवश्यक काम असल्याशिवाय घराबाहेर पडणे टाळावे. समुद्रकिनाऱ्यांपासून लांब राहावे आणि कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीसाठी महापालिकेच्या १९१६ या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा..पावसामुळे मुंबईतील सखल भागातील रस्ते वाहतूक काही प्रमाणात धीम्या गतीने सुरू असून, रेल्वे व पालिका यंत्रणा परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. पुढील काही तास मुंबईकरांसाठी महत्त्वाचे असून आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.