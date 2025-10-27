मुंबई

Mumbai Rain Update: मुंबईत सायंकाळी वादळी पाऊस! पुढील काही दिवसांसाठी सतर्कतेचा इशारा

Weather Update: मुंबईत रविवारी दिवसभर पावसाच्या सरी कोसळत असून हवामान खात्याने पुढील काही दिवसांसाठी सतर्कतेचा इशारा जारी केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : मुंबईत रविवारी दिवसभर रिमझिम सरी सुरू होत्या. सकाळपासूनच आकाश ढगाळ राहिले आणि अधूनमधून हलक्या सरी कोसळत राहिल्या. दक्षिण मुंबईत मात्र पावसाचा जोर काहीसा जास्त होता. सायंकाळी ६च्या सुमारास अचानक वादळी वाऱ्यांसह पावसाने जोर धरला आणि तो रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहिला.

