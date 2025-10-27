Mumbai Rain Update: मुंबईत सायंकाळी वादळी पाऊस! पुढील काही दिवसांसाठी सतर्कतेचा इशारा

मुंबई : मुंबईत रविवारी दिवसभर रिमझिम सरी सुरू होत्या. सकाळपासूनच आकाश ढगाळ राहिले आणि अधूनमधून हलक्या सरी कोसळत राहिल्या. दक्षिण मुंबईत मात्र पावसाचा जोर काहीसा जास्त होता. सायंकाळी ६च्या सुमारास अचानक वादळी वाऱ्यांसह पावसाने जोर धरला आणि तो रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहिला..कुलाबा येथे दिवसभरात १६ मिमी, तर सांताक्रूझ येथे ६.६ मिमी पावसाची नोंद झाली. पावसाबरोबरच आर्द्रतेत प्रचंड वाढ झाली होती. कुलाबा येथे ९५ टक्के, तर सांताक्रूझ येथे ९० टक्के आर्द्रतेची नोंद झाली. त्यामुळे पाऊस पडत असूनही दमट वातावरणाने मुंबईकरांना त्रास दिला. पावसामुळे नागरिकांचे हाल झाले. सकाळपासून उघडझाप सुरू असल्याने पाऊस फारसा वाढणार नाही, असा अंदाज अनेकांनी लावला, मात्र सायंकाळी अचानक पावसाचा जोर वाढल्याने एकच धावपळ उडाली..Fraud Case: एपीएमसीत विमा फसवणूक प्रकरण उघड! नावसाधर्म्याचा गैरफायदा घेऊन पॉलिसी रक्कम लाटली.वाऱ्यासह मुसळधार सरींमुळे रस्त्यावर पळापळ दिसली. अनेकांना रेल्वेस्थानकात आसरा घ्यावा लागला, तर काही जण सरळ भिजत निघाले. अचानक वाढलेल्या पावसामुळे स्थानिक गाड्याही काहीशा उशिराने धावत होत्या. त्यामुळे प्रवाशांचे हाल अधिकच वाढले. मुंबईत पुढील २४ तास ढगाळ आकाश राहील. संध्याकाळी किंवा रात्री विजांच्या कडकडाटासह मध्यम पावसाची शक्यता आहे. काही ठिकाणी जोरदार वारे वाहू शकतात. कमाल तापमान सुमारे ३३ अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान २६ अंश सेल्सिअस राहील, असा अंदाज आहे..सतर्क राहण्याचे आवाहनपूर्व-मध्य अरबी समुद्रात तयार झालेल्या स्थितीचा परिणाम कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात दिसून येईल. ३० ऑक्टोबरपर्यंत या भागात मध्यम ते व्यापक पावसाची शक्यता आहे. काही ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह मुसळधार सरी पडतील, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. या काळात किनाऱ्यावर वाऱ्याचा वेग ४५ ते ५५ किलोमीटर प्रतितास असेल. त्यामुळे मच्छीमारांना समुद्रात न जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे..दरम्यान, डहाणू ते श्रीवर्धन आणि बंकोट ते मोर्मुगावपर्यंतच्या सर्व बंदरांवर अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. हवामान विभागाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले असून, वीज पडत असताना मोकळ्या जागेत राहणे किंवा उंच झाडाखाली थांबणे टाळावे, अशी सूचना केली आहे..Mumbai News: छटपूजेसाठी पालिका सज्ज! मुंबईत ६७ ठिकाणी नियोजन; विविध सुविधा उपलब्ध .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.