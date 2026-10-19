Mumbai Weather: उकाड्यात धुरक्याची भर! मुंबईत आर्द्रता, तापमानवाढीसह हवाही खालावली

मुंबई : मुंबईसह परिसरात मागील काही दिवसांपासून कमाल तापमानात आणि आर्द्रतेत वाढ झाल्याने उकाड्यात प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यातच मुंबईतील हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक १२७ वर पोहोचल्याने घामाघूम झालेल्या मुंबईकरांना उकाड्यासोबतच प्रदूषित हवेचाही सामना करावा लागला..मुंबई शहरात रविवारी कमाल ३३.७ अंश सेल्सिअस, तर उपनगरात ३४.३ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. कमाल तापमानात फारशी वाढ नसली, तरी हवेत असलेल्या ७६ ते ७९ टक्के आर्द्रतेमुळे उकाड्याची तीव्रता अधिक जाणवली. मुंबईच्या तुलनेत ठाण्यात तापमानाचा पारा अधिक वाढला. ठाण्यात कमाल तापमान ३७.२ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. रायगडमध्ये ३५.१ अंश, तर पालघरमध्ये ३४ अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली..Mumbai Firing: वडाळ्यात रात्री गोळीबाराचा थरार! कारमधून उतरले अन् तरूणावर गोळ्या झाडल्या; तिघांना अटक, Video Viral .उकाड्याने हैराण झाल्याने घराबाहेर पडलेले नागरिक घामाच्या धारांनी चिंब झाले. त्यातच हवेत सर्वत्र धुरके पसरल्याने नागरिकांना त्रास होत होता. मुंबईतील २२ हवा गुणवत्ता निरीक्षण केंद्रांपैकी केवळ तीन केंद्रांवर एक्यूआय १००च्या खाली नोंदवण्यात आला. उर्वरित बहुतांश भागांमध्ये हवेची गुणवत्ता असमाधानकारक नोंदवण्यात आली..वायुप्रदूषणाची समस्या अधिक गंभीर होणार?वाऱ्याचा वेग वाढल्यास प्रदूषक कणांचा निचरा होऊन हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे; मात्र वारे मंद राहिल्यास दरवर्षीप्रमाणे हिवाळ्यातही मुंबईतील वायुप्रदूषणाची समस्या अधिक गंभीर होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. हवामानातील बदलांमुळे रुग्णांना आरोग्यविषयक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. जुलाब आणि निर्जलीकरणाच्या तक्रारी असलेले रुग्ण येत असल्याची माहिती डॉ. गौतम भन्साळी यांनी दिली..Mumbai News: पवई तलावाचे पाणी पिण्यायोग्य होणार, महापालिका जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणार .रविवारचा एक्यूआयभांडुप १६३अंधेरी १६१बीकेसी १५२वरळी १४१गोवंडी १४०मालाड १३२घाटकोपर ११३कुर्ला ११२कुलाबा १०९चेंबूर १०८.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.