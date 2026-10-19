मुंबई

Mumbai Weather: उकाड्यात धुरक्याची भर! मुंबईत आर्द्रता, तापमानवाढीसह हवाही खालावली

Meteorological Department Update: मागील काही दिवसांपासून तापमानात आणि आर्द्रतेत वाढ झाली आहे. यामुळे मुंबईसह परिसरात उकाड्यात प्रचंड वाढ झाली आहे.
Mumbai Weather

Mumbai Weather

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मुंबईसह परिसरात मागील काही दिवसांपासून कमाल तापमानात आणि आर्द्रतेत वाढ झाल्याने उकाड्यात प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यातच मुंबईतील हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक १२७ वर पोहोचल्याने घामाघूम झालेल्या मुंबईकरांना उकाड्यासोबतच प्रदूषित हवेचाही सामना करावा लागला.

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