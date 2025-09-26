Mumbai Rain Update: ४ दिवस धोक्याचे! मुंबईत कोसळणार मुसळधार; 'या' जिल्ह्यांना अलर्ट जारी

मुंबई : मुंबईत गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने हजेरी लावली आहे. आज म्हणजेच शुक्रवार (ता. २६) रोजी देखील पावसाची ये-जा सुरूच असल्याचे दिसून येत आहे. अशातच पुढील काही दिवस पावसाचा जोर आणखी वाढणार असल्याचे हवामान विभागाने म्हटले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी गरज असेल तरच घराबाहेर पडा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. .हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, २७ ते ३० सप्टेंबर दरम्यान मुंबई शहरासह उपनगर जिल्ह्यात मुसळधार पावसाचा अंदाज दिला आहे. याबाबत आयएमडीने मुंबई, ठाणे आणि पालघरसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. तसेच रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाच्या सरी कोसळणार असल्याचे म्हटले आहे..मेगापिक्सेलचा नेमका अर्थ काय आहे? ही खरोखर महत्त्वाची गोष्ट आहे का? वाचा....हवामान विभागाने याबाबत वेळापत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार २७ ते ३० सप्टेंबर रोजी मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस कोसळणार आहे. तर २८ सप्टेंबर रोजी रायगड जिल्ह्यात अनेक भागात मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी काळजी घेण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. तसेच नदीकाढच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे..दरम्यान, बंगालच्या उपसागरावर निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे महाराष्ट्रातील काही भागात शुक्रवार (२६ सप्टेंबर) ते शनिवार (२७ सप्टेंबर) दरम्यान ढगाळ हवामान आणि पावसात वाढ होण्याची शक्यता आहे..पंतप्रधान मोदींना मिळालेल्या भेटवस्तू तुम्ही फक्त १७०० रुपयांना खरेदी करू शकता, पण कसं? जाणून घ्या....पावसाचा यलो अलर्टभारतीय हवामान खात्याने मुंबईला आज यलो अलर्ट दिला आहे. यावेळी काही ठिकाणी विजांसह वादळे, सोसाट्याचे वारे आणि मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांना मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वाऱ्याच्या काळात सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.