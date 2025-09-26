मुंबई

Mumbai Rain Update: ४ दिवस धोक्याचे! मुंबईत कोसळणार मुसळधार; 'या' जिल्ह्यांना अलर्ट जारी

Weather Update: पुढील काही दिवस पावसाचा जोर आणखी वाढणार आहे. आयएमडीने ऑरेंज अलर्ट जारी केला असून नागरिकांनी गरज असेल तरच घराबाहेर पडा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
मुंबई : मुंबईत गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने हजेरी लावली आहे. आज म्हणजेच शुक्रवार (ता. २६) रोजी देखील पावसाची ये-जा सुरूच असल्याचे दिसून येत आहे. अशातच पुढील काही दिवस पावसाचा जोर आणखी वाढणार असल्याचे हवामान विभागाने म्हटले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी गरज असेल तरच घराबाहेर पडा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

