Mumbai Metro: मुंबईकरांसाठी गुड न्यूज! थर्टी फर्स्टच्या सेलिब्रेशनसाठी मेट्रो 'ॲक्वालाईन' रात्रभर धावणार

Mumbai Metro 3 Service: थर्टी फस्ट आणि नवीन वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनचा मोठा निर्णय घेतला आहे. एमएमआरसीने पहाटेपर्यंत विशेष फेऱ्यांचे नियोजन केले आहे.
मुंबई : नववर्षाच्या स्वागतासाठी घराबाहेर पडणाऱ्या मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर आणि सुरक्षित व्हावा, यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून जादा लोकल ट्रेन सोडण्यात येणार आहेत. यामुळे रेल्वे प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे. तसेच रेल्वे प्रशासनानंतर आता मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (MMRC) महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

