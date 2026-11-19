मुंबई : मुंबईतील दादर रेल्वे स्थानकाचे नाव लवकरच 'चैत्यभूमी' असे केले जाणार असल्याची माहिती समोर आली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीयाबाबत घोषणा करत या नामकरणासाठी विधिमंडळ अधिवेशनातआवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्याची घोषणा केली होती. मात्र या प्रकरणी मनसेकडून आक्षेप घेतला जात असताना, आता या नामकरणात नवा ट्विस्ट आला आहे. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'दादर रेल्वे स्टेशन नाही, तर मेट्रो स्टेशनचं नाव 'चैत्यभूमी' केलं जाणार' असे स्पष्टीकरण दिले आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आढावा बैठक घेण्यात आली होती. .Bullet Train: बुलेट ट्रेनच्या मार्गाला आता विजेची गती, सुरत-बिलिमोरामध्ये ओव्हरहेड वायर सुरू.या बैठकीत दादर मेट्रो स्टेशनचे नामकरण 'चैत्यभूमी' असे करण्याबाबत, राज्य सरकारने यापूर्वीच तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारकडून प्राप्त झालेल्या निर्देशानुसार, आगामी विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान यासंबंधीची आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, अशी माहिती देण्यात आली..Mumbai Ahmedabad Highway: एकापाठोपाठ चार अवजड वाहने भिडली; आंबोलीत अपघातामुळे वाहनांच्या रांगा.दरम्यान, या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार, राज्यमंत्री माधुरीताई मिसाळ, राज्यमंत्री योगेश कदम, आमदार संजय बनसोडे आणि संबंधित अधिकारी देखील उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.