मुंबई

मेट्रो कामात हलगर्जी, आठ महिन्यांत ७ अपघात; MMRDA सुरक्षा अहवाल सादर करणार

Mumbai Metro Project Accident: मुंबई महानगर प्रदेशातील आठ महिन्यांत सात दुर्घटना घडल्या आहेत. या घटनांमुळे मेट्रो प्रकल्पांच्या कामांत हलगर्जीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
MMRDA

MMRDA

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) तीन वेगवेगळ्या मेट्रो प्रकल्पस्थळी फेब्रुवारी ते ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत आतापर्यंत सात दुर्घटना घडल्या आहेत. या घटनांमुळे मेट्रो प्रकल्पांच्या कामांत हलगर्जीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात दिली.

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