पालिकेकडून ना भाडे, ना मोबदला… तरीही म्हाडाने भरला 26 लाखांचा मालमत्ता कर, नेमकं प्रकरण काय?

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेने २०१६ पासून प्रकल्पग्रस्तांकरिता म्हाडाची २८८ घरे लटकवून ठेवली आहे. तानसा जलवाहिनी बधितांना दिलेल्या या घरांच्या बदल्यात पालिकेकडून म्हाडाला ना भाडे, ना मोबदला दिला जातो. तरीही सदर घरांच्या मालमत्ता करापोटी म्हाडा मुंबई मंडळाने तब्बल २६ लाख रूपये भरल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे पालिका घरांच्या बदल्यात काहीच परतावा देत नसताना म्हाडाने मालमत्ता कर का भरला अशी कुजबूज म्हाच्या अधिकारी-कर्मचा-यामध्ये आहे..तानसा जलवाहिनीमुळे बाधित झालेल्या २८८ रहिवाशांचे माहुल येथे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. मात्र माहुल येथे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण असल्याने संबंधित प्रकल्पबाधितांनी सदरची घरे स्वीकारण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे पालिकेची मोठी कोंडी झाली होती. त्यापार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार म्हाडाने २०१६ मध्ये आपल्या ताब्यातील बोरिवली ओल्ड एमएचबी कॉलनी येथे असलेली २८८ घरे पालिकेच्या माध्यमातून प्रकल्प बधितांना दिली आहेत. मात्र त्याबदल्यात म्हाडाला पालिकेकडून अद्याप ना भाडे, ना मोबदला दिला असल्याची माहिती म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली..Mumbai News: यंदाही मुंबईची तुंबई! ८० ठिकाणी भरणा-या पाण्याचा उपसा करण्यासाठी ५४७ पंप बसविणार.दरम्यान पालिकेकडून सदर घरांच्या बदल्यात कोणताच परतावा दिला जात नसताना त्यांनी पाठवलेल्या बिलानुसार म्हाडाने २०२० मध्ये २६ लाख रूपये रक्कम मालमत्ता करापोटी भरल्याची माहिती म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिका-याने दिली. त्यामुळे पालिकेकडूनच येणे असताना सदरची रक्कम कोणी व का भरायला लावली असा सवाल उपस्थित केला जाऊ लागला आहे..घरे विकत देण्याचा प्रस्तावाला प्रतिसाद नाहीवर्षांनुवर्षे घरे पालिकेच्या माध्यमातून प्रकल्प बांधितांना दिलेली आहेत. त्यामधून म्हाडाला एक रुपयाचेही उत्पन्न मिळत नाही. तसेच संबंधित रहिवासी घरे मालकी तत्वावर देण्याची मागणी करत आहेत. त्यामुळे सदरची घरे पालिकेने विकत घ्यावीत, त्यापोटी २५० कोटी रूपये द्यावेत असे म्हाडाने पत्र दिले आहे, मात्र त्याबाबत पालिकेकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.