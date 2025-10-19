मुंबई

Mhada House Lottery: म्हाडा 'त्या' विजेत्यांची पुन्हा लॉटरी काढणार! कारण आलं समोर

Mhada Lottery Winner: म्हाडाकडून सातत्याने घरांच्या लाॅटरी काढल्या जातात. नुकतेच म्हाडाने काढलेल्या लॉटरीतील विजेत्यांची पुन्हा लॉटरी काढली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
Mhada

Mhada

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : म्हाडाच्या माध्यमातून हक्काच्या घराचे स्वप्न साकार व्हावे म्हणून २५ वर्षापूर्वी ठाणे चितळसर येथील घरांसाठी काढलेल्या लाॅटरीमध्ये विजेते ठरलेल्यांसाठी आता पुन्हा लाॅटरी काढली जाणार आहे. मात्र सदरची लाॅटरी घरांकरिता विजेते ठरण्यासाठी नाही तर उपलब्ध असलेल्या सदनिकांपैकी कोणती सदनिता कोणाला याची निश्चिती करण्यासाठी काढली जाणार आहे. त्यासाठी म्हाडा संबंधितांकडून लवकरच ऑनलाईन स्वरूपात फाॅर्म भरून घेतले जाणार आहेत.

Loading content, please wait...
Thane
Mumbai
Municipal Corporation
Municipal administrators
mhada
Mhada homes
Mhada Projects
MHADA housing lottery

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com