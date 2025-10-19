Mhada House Lottery: म्हाडा 'त्या' विजेत्यांची पुन्हा लॉटरी काढणार! कारण आलं समोर

मुंबई : म्हाडाच्या माध्यमातून हक्काच्या घराचे स्वप्न साकार व्हावे म्हणून २५ वर्षापूर्वी ठाणे चितळसर येथील घरांसाठी काढलेल्या लाॅटरीमध्ये विजेते ठरलेल्यांसाठी आता पुन्हा लाॅटरी काढली जाणार आहे. मात्र सदरची लाॅटरी घरांकरिता विजेते ठरण्यासाठी नाही तर उपलब्ध असलेल्या सदनिकांपैकी कोणती सदनिता कोणाला याची निश्चिती करण्यासाठी काढली जाणार आहे. त्यासाठी म्हाडा संबंधितांकडून लवकरच ऑनलाईन स्वरूपात फाॅर्म भरून घेतले जाणार आहेत..म्हाडाकडून सर्वसामान्यांच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने लाॅटरी काढल्या जातात. त्याचा प्रमाणे कोकण मंडळाने २००० मध्ये काढलेल्या लाॅटरीत चितळसर ठाणे येथील अत्यल्प आणि अल्प उत्पन्न गटातील २०० घरांचा समावेश होता. त्यानुसार अर्ज केलेल्या १५६ जणांना येथेल स्कीममध्ये घरे लागली खरी, पण सदरच्या भूखंडावर आरक्षण असल्याचे तांत्रिक कारण पुढे करत महापालिकेने घरांच्या प्रकल्पाला परवानगी नाकारली होती..Thane News: नागरिकांनो सावधान! दिवाळीच्या उत्साहात पाकिटमारांचा हैदोस, पोलीस अॅक्शन मोडवर .त्यामुळे सदर ठिकाणी घरे उभा राहू शकली नव्हती. तरीही म्हाडाने लाॅटरीत विजेते ठरलेल्या अर्जदारांना त्यांच्याकडून घेतलेली अनामत रक्कम परत केली नव्हती. त्यामुळे त्यांचा घराचा हक्क अबाधित होता. दरम्यान गेल्या दोन वर्षात म्हाडाने सदर जागेवर ते घराच्या प्रतिक्षेत होते..दरम्यान, म्हाडाने चितळसर येथे २७ मजली सात इमारती उभारल्या असून त्यापैकी एक इमारत संबंधित विजेत्यांसाठी राखीव ठेवली आहे. मात्र १५६ विजेत्यांपैकी कोणाला कोणती सदनिका हे अद्याप निश्चित झालेले नाही. त्यासाठी लवकरच लाॅटरी काढली जाणार असल्यातीची माहिती म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिका-याने दिली..Electricity Supply: मुंबईसह राज्याची विजेची मागणी घसरली, सुमारे ३-४ हजार मेगावॉटची घट; नेमकं कारण काय? वाचा....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.