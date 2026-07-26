Mumbai News: म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारतीचा भाग कोसळून मोठी दुर्घटना, ६ जणांची सुटका, १ जखमी

मुंबई : मशीद बंदर येथील विठ्ठलदास चंदन स्ट्रीटवर असलेल्या सहा मजली 'लोखंडवाला' या म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारतीचा काही भाग शनिवारी (ता. २५) दुपारी कोसळला. यामध्ये सहा जण अडकले होते, त्यांना अग्निशमन दलाच्या जवानांनी सुरक्षितपणे बाहेर काढले. या घटनेत एक जण जखमी झाला असून त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..मुंबई पालिकेच्या अग्निशमन दलाला दुपारी १२.३४ वाजण्याच्या सुमारास या घटनेची माहिती मिळाली. लोखंडवाला इमारतीच्या सहाव्या मजल्याचा काही भाग थेट पाचव्या मजल्यावर कोसळला. या घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल, स्थानिक पोलिस, बेस्ट, १०८ रुग्णवाहिका आणि पालिका प्रभागाचे अधिकारी यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली..Mumbai News: साकीनाका मॅनहोल दुर्घटनेचा अहवाल गुलदस्त्यात, तीन आठवडे उलटले; पालिकेच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह.अग्निशमन दलाच्या जवानांनी तत्काळ काळ बचावकार्य सुरू करीत सहाव्या मजल्यावर अडकलेल्या सहा नागरिकांना सुखरूप बाहेर काढले. या घटनेतील जखमी व्यक्तीवर नूर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. दरम्यान म्हाडा प्रशासनाकडून या इमारतीची पाहणी करण्यात येत आहे. तसेच येथील रहिवाशांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे काम म्हाडा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे..Karj Mafi: लाखो शेतकऱ्यांना मोठा धक्का! कर्जमाफी योजनेत थेट अपात्र; सरकारच्या तिजोरीतील पाच हजार कोटींची बचत.ठाण्यात मोडकळीस आलेल्या बंगल्याची संरक्षक भिंत कोसळलीठाणे शहरात शुक्रवारी सकाळी एका मोडकळीस आलेल्या बंगल्याची संरक्षक भिंत कोसळल्याची घटना घडली. या घटनेनंतर महापालिका प्रशासनाने तातडीने घटनास्थळी पोहोचून राडारोडा हटवला आणि त्या वास्तूची पाहणी केली. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा दुखापत झाल्याची माहिती नाही. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा बंगला आधीच 'अतिधोकादायक' म्हणून घोषित करण्यात आला होता आणि त्याची अवस्था अत्यंत खराब असल्याने तो पाडण्यासाठी निश्चित करण्यात आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.