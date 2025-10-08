मुंबई

Mhada House: मास्टर लिस्टवरील 'त्या' ७० विजेत्यांच्या घराचा हक्क रद्द होणार; म्हाडा एकतर्फी कारवाईच्या तयारीत, कारण...

Mumbai News: मुंबईतील मास्टर लिस्टवरील 'त्या' ७० विजेत्यांच्या घराचा हक्क रद्द होणार असल्याचे समोर आले आहे. म्हाडा आता एकतर्फी कारवाईच्या तयारीत दिसून येत आहे.
Mhada House

Mhada House

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : म्हाडाच्या मास्टर लिस्टवरील विजेत्यांना हक्काचे घर देण्यासाठी म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने डिसेंबर २०२३ मध्ये २६५ घरांसाठी लॉटरी काढली होती. त्यापैकी जवळपास ७० लोकांनी दीड वर्षानंतरही घराचा ताबा घेतलेला नाही. त्या पार्श्वभूमीवर पाठवलेल्या कारणे दाखवा नोटिसलाही प्रतिसाद त्यांनी दिलेला नाही.

Loading content, please wait...
Mumbai
mhada
Mhada homes
Mhada Projects
MHADA housing lottery

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com