Mhada House: मास्टर लिस्टवरील 'त्या' ७० विजेत्यांच्या घराचा हक्क रद्द होणार; म्हाडा एकतर्फी कारवाईच्या तयारीत, कारण...

मुंबई : म्हाडाच्या मास्टर लिस्टवरील विजेत्यांना हक्काचे घर देण्यासाठी म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने डिसेंबर २०२३ मध्ये २६५ घरांसाठी लॉटरी काढली होती. त्यापैकी जवळपास ७० लोकांनी दीड वर्षानंतरही घराचा ताबा घेतलेला नाही. त्या पार्श्वभूमीवर पाठवलेल्या कारणे दाखवा नोटिसलाही प्रतिसाद त्यांनी दिलेला नाही. .त्यामुळे त्यांच्यावर घराचा हक्क रद्द करण्याची एकतर्फी कारवाई करण्याच्या म्हाडाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. परिणामी संबंधित विजेत्यांना मोठा झटका बसण्याची शक्यता आहे. उपकर प्राप्त (सेस) जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतीची जागा कमी असल्याने किंवा सदरचा भूखंड पालिकेच्या आरक्षणामुळे बाधित झाला असेल, रस्त्यात गेला असेल तर त्यावर नव्याने इमारत उभारता येत नाही. त्यामळे अशा बाधित इमारतीमधील रहिवाशांचा म्हाडाकडून मास्टर लिस्टमध्ये समाविष्ट केला जातो..Mumbai Traffic: बीकेसीतील कोंडीवर 'शुल्का'चा उतारा! एमएमआरडीएचा पैसे आकारण्याचा विचार.त्यांना इतरत्र पुनर्रचित इमारतीमधील अतिरिक्त सदनिका मालकी तत्वावर दिल्या जातात. म्हाडाने २०२३ मध्ये २६५ रहिवाशांना घरे देण्यासाठी ऑनलाईन लॉटरी काढली होती. संबंधितांनी म्हाडाला स्वीकृती पत्र देऊन ४५ दिवसात घर स्वीकारने बंधनकारक आहे. त्यानुसार म्हाडाने आलेल्या स्वीकृती पत्राच्या आधारे १७२ जणांना देकार पत्र दिले आहे..केवळ ९३ जणांनी घराचा ताबा घेतला असून जवळपास ७० जणांनी दीड वर्ष झाले तरी घराचा ताबा घेण्यास पुढे आलेले नव्हते. त्यामुळे म्हाडाने त्यांना करणे दाखवा नोटीस पाठवली होती. मात्र त्याला जवळपास दीड महिना होऊन गेला तरी संबंधीत विजेत्यांकडून कोणताच प्रतिसाद आलेला नाही. त्यामुळे घराचा हक्क रद्द करण्याबाबतची एकतर्फी कारवाई केली जाणार आहे. त्याला प्राधिकरणाची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याची कार्यवाही केली जाण्याची शक्यता आहे..Navi Mumbai: नवी मुंबईत स्वतंत्र पोलीस ठाण्याला मंजुरी, कुठे आणि का? जाणून घ्या....एकूण घरांची सोडत - २६५स्वीकृती दिलेले विजेते - १९८स्वीकृती न दिलेले विजेते - ३३देकार पत्र दिले - १७२घराचा ताबा दिला - ९३