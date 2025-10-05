Mhada News: पुनर्विकास प्रकल्पांना वेग येणार! म्हाडाकडून ठरावात सुधारणा; विकसकांना दिलासा

मुंबई : मुंबईतील म्हाडाच्या आराखड्यावरील पुनर्विकास प्रकल्पांना आता वेग येणार आहे. आतापर्यंत एखाद्या विकसकाला, संस्थेला म्हाडाच्या मुंबई मंडळामार्फत विनियम ३३ (५) अंतर्गत अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रफळासाठी परवानगी हवी असेल तर त्यासाठीचे अधिमूल्य (प्रीमियम) म्हाडाकडे चार हप्त्यांमध्ये भरणे बंधनकारक होते; मात्र पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना मिळावी, म्हणून म्हाडाने आता प्रिमियम पाच-सहा हप्त्यांमध्ये भरता येईल, अशी व्यवस्था केली आहे. त्यासाठी म्हाडाने आपल्या जुन्या ठरावात सुधारणा केल्याने विकसकांना दिलासा मिळणार असून पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे..म्हाडाकडून आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्य रकमेचा चार समान हप्त्यांमध्ये व्याजासह भरणा करण्याकरिता म्हाडा प्राधिकरणाच्या मंजुरीने २०१७ ठराव करण्यात आला होता. त्या पार्श्वभूमीवर अधिमूल्य भरण्याबाबत मुंबई महापालिकेच्या बांधकाम परवानगीकरिता आकारण्यात येणारे विविध शुल्क, अधिमूल्य हप्त्याने भरावयाच्या सुविधेबाबत अस्तित्वातील धोरणाच्या धर्तीवर मुंबई मंडळामार्फत विनियम ३३ (५) अंतर्गत अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रफळाच्या वितरणाकरिता अधिमूल्य आकारणी करावी, अशी विनंती केली होती. त्याला म्हाडा प्राधिकरणाने मंजुरी दिली आहे..Mumbai News: पालिकेच्या रुग्णालयात उंदरांचा सुळसुळाट! दोन महिन्यांत ६ रुग्णांना चावा; सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण .या धोरणानुसार ४,००० चौरस मीटरपेक्षा कमी भूखंड क्षेत्रफळाच्या प्रकल्पांकरिता अधिमूल्य रक्कम पाच हप्त्यांमध्ये आकारण्यात येणार आहे. तर ४,००० चौरस मीटर व त्याहून अधिक भूखंड क्षेत्रफळाच्या प्रकल्पांकरिता देय अधिमूल्याचे हप्ते सहा टप्प्यांमध्ये विभागण्यात आले आहेत..‘झोपु’च्या २६ योजनांना वेगमहापालिकेच्या ताब्यातील झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेला आता वेग आला आहे. पालिकेकडून २६ योजनांसाठी पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली असून, अभिव्यक्ती स्वारस्य दाखवलेल्या विकसकांसोबत पालिकेची पूर्व बोलीचे प्रस्ताव पाठविण्याची मुदत ३० सप्टेंबर रोजी संपली. अधिक सवलती देणाऱ्या विकसकांना प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे..Mumbai News: मुंबईकरांचा त्रास कमी होणार! पाऊस थांबताच काँक्रीटीकरणाला सुरुवात; पालिकेची खड्डेमुक्त शहराकडे वाटचाल.पालिकेच्या ६४ भूखंडांवर एकूण ५१ हजार ५८२ झोपड्या असून, त्यापैकी १७ योजनांमध्ये तांत्रिक अडचणी असल्याने त्या स्थगित करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित ४७ योजनांसाठी निविदा मागवल्या असता ८६ विकसकांनी स्वारस्य दाखवले. यातील २१ योजनांना चांगला प्रतिसाद मिळाला; मात्र आठ योजनांना एकच तर १८ योजनांना एकही प्रतिसाद मिळाला नाही. प्रतिसाद मिळालेल्या २१ योजनांची वित्तीय छाननीनंतर सर्वाधिक अधिमूल्य देणाऱ्या विकसकांची अंतिम यादी निश्चित होणार असल्याची माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.